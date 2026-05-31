Auch in Rangendingen erfolgreich: 175 Jahre Erbe Elektromedizin – Alte Firma mit großer Zukunft

Auch 175 Jahre nach der Gründung will das Tübinger Unternehmen Erbe Elektromedizin weiter wachsen. Allein am Standort Rangendingen arbeiten 300 Beschäftigte.
Christian O. Erbe zeigt ein Instrument, an dem vorn eine kleine Schere angebracht ist. Mit dem Finger fährt der geschäftsführende Gesellschafter von Erbe Elektromedizin in Tübingen über die Schere. Es passiert nichts. Sobald aber Strom in das Instrument fließt, wird die Schere messerscharf. Strom – das war und ist wichtig. Ohne Strom keine Elektromedizin.