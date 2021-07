1 Rund 90 Beamten haben am Freitag Durchsuchungen - unter anderem in Pflazgrafenweiler - durchgeführt. (Symbolfoto) Foto: Symbolfoto/Eich

Im Rahmen eines groß angelegten Einsatzes haben unter der Federführung einer Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei rund 90 Beamte am Freitagmorgen bei mutmaßlichen Mitgliedern einer Dealerbande Durchsuchungen durchgeführt.

Kreis Reutlingen/Pfalzgrafenweiler - Den Beschuldigten wird nicht nur bandenmäßiger, unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln, sondern auch deren bandenmäßiger Anbau vorgeworfen.

Den Durchsuchungen waren wochenlange Ermittlungen gegen acht mutmaßliche Bandenmitglieder im Alter von 22 bis 60 Jahren vorausgegangen. Die sechs Männer und zwei Frauen waren teilweise durch den Verkauf von Marihuana ins Visier der Polizei geraten, die sukzessiv weitere Komplizen identifizieren konnte. Schnell ergab sich auch der Verdacht, dass die Personen die Drogen teilweise selbst anbauen.

Mit den von der Staatsanwaltschaft Tübingen erwirkten richterlichen Durchsuchungsbeschlüssen, schlugen die Ermittler mit Unterstützung weiterer Kräfte des Polizeipräsidiums Reutlingen, des Polizeipräsidiums Pforzheim und des Polizeipräsidiums Einsatz am Freitagmorgen zu und durchsuchten insgesamt sieben Objekte und ein Gartengrundstück.

Zwei Männer festgenommen

In einem offenbar eigens angemieteten Keller in Dettingen fanden sie eine professionelle Aufzuchtanlage für Marihuana mit zahlreichen Pflanzen. Außerdem wurden dort mehrere hundert Gramm bereits abgeernteten Materials beschlagnahmt. Eine weitere Anlage mit aufwachsenden Pflanzen und etwa drei Kilogramm abgeerntetem Marihuana fanden die Einsatzkräfte in der Wohnung eines Paares ebenfalls in Dettingen. Insgesamt knapp 100 Gramm Marihuana wurden bei den weiteren Beschuldigten in Dettingen, Pfullingen, Pliezhausen und Pfalzgrafenweiler beschlagnahmt.

Ein 27-Jähriger aus Pliezhausen und ein 28-Jähriger aus Pfullingen wurden vorläufig festgenommen und noch am Freitag beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete gegen die Männer die Untersuchungshaft an.