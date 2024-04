Ab dem 1. Mai ist es wieder so weit: Ettenheim und Kappel-Grafenhausen werben um die Teilnahme am Stadtradeln.

Wer umweltfreundlich und sportlich unterwegs sein will, setzt sich in der Regel auf das Fahrrad. Das anstehende Stadtradeln appelliert auch an das Gemeinschaftsgefühl.

Für Ettenheim ist es bereits die fünfte Stadtradel-Teilnahme, die Doppelgemeinde Kappel-Grafenhausen ist immerhin schon zum dritten Mal dabei. Vom 1. bis zum 21. Mai geht es beim Stadtradeln-Wettbewerb um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung Kappel-Grafenhausens.

Das Ziel: In Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad fahren und Kilometer sammeln – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit.

Auch Rad-Kilometer aus dem Urlaub zählen

Jeder Kilometer zählt – egal wo, wann und wie. Auch die Fahrradtour im Urlaub darf mitgezählt werden. Selbstverständlich sind auch E-Bikes erlaubt, heißt es in der Mitteilung. Gefördert wird die Aktion auch vom Land, durch die Initiative „Radkultur“.

„Machen auch Sie mit und unterstützen Sie uns im Wettbewerb mit anderen Kommunen im Ortenaukreis und deutschlandweit“, ruft Bürgermeister Philipp Klotz alle zur Teilnahme auf, die für Kappel-Grafenhausen in die Pedale treten können, also alle, die in Kappel-Grafenhausen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder die dortige Schule besuchen.

Um mitzumachen, muss man sich auf www.stadtradeln.de/kappel-grafenhausen registrieren und einem bestehenden Team beitreten oder ein eigenes gründen. Dabei steht die Gruppe „Offenes Team – Kappel-Grafenhausen“ für alle offen, die entweder kein eigenes Team gründen möchten oder keinem anderen bereits bestehenden Team beitreten möchten. Die Teilnahme ist laut Verwaltung auch mit der kostenfreien Stadtradeln-App möglich. Damit ist es möglich, die geradelten Strecken via GPS zu tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutzuschreiben.

Auch in der Nachbargemeinde Ettenheim ist das Interesse der Verwaltung, viele Radler für sich zu gewinnen, sehr groß. Daher habe die Rohanstadt ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt, über das sie in einer Mitteilung informiert. Auch Ettenheimer Vereine und Organisationen beteiligen sich.

So ist am 15. Mai eine Mountainbike-Tour für Jugendliche geplant. Die Tour richtet sich an Anfänger von elf bis 16 Jahre. Aber auch für die Älteren gibt es Aktivitäten. So lädt der Ettenheimer Seniorenrat am 6. Mai zu einer geführten Radtour ein.

Angebote für Jugendliche und Senioren

Die Tour führt laut Stadtverwaltung über die Riedgemeinden im Rheintal Richtung Norden nach Lahr wo eine Mittagspause mit Einkehr geplant ist. Bereits diesen Freitag ist eine „Mobilitätsmeile“ in der Festungsstraße geplant. Dort gibt es verschiedene Angebote – etwa eine Reparaturwerkstatt – rund ums Radfahren. Das gesamte Programm und die Anmeldevoraussetzungen sind auf der Internetseite der Stadt unter www.ettenheim.de/stadtradeln zu sehen.