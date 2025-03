Auch in Balingen immer teurer: Braucht es bald eine „Dönerpreisbremse“?

Auch in Balingen immer teurer

1 Zehn Euro für einen Döner? Damit rechnet der Verband der Dönerproduzenten. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Der Preis für Rinderfleisch steigt seit Monaten an. Der Verband der Dönerproduzenten erwartet, dass der Preis für einen Döner bald die Marke von zehn Euro überschreitet – wie ist die Lage in Balingen?









„Einmal Döner mit allem“ hat den Verbraucher vor zehn Jahren noch um die vier Euro gekostet. Heute hat sich der Preis für einen Döner bundesweit im Durchschnitt verdoppelt. Schuld ist, wie so oft, die Inflation. Insbesondere die steigenden Fleischpreise treiben auch die Dönerpreise in die Höhe. Kostet der Döner auch in Balingen bald zehn Euro? Wir haben nachgefragt.