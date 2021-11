1 Die Impf-Warteschlange gegen 11 Uhr. Im Rathaus reichte sie das Treppenhaus hoch bis zum Bürgermeisterbüro. Foto: Stopper

Die Uhr zeigt kurz vor zwölf. Die Hechinger Rathaus-Tür öffnete sich und eine Frau sagte fast verzweifelt: "Wir müssen Sie leider wegschicken, wir werden regelrecht überrannt heute". Deshalb waren beim Impftermin die Impfdosen ausgegangen.















Hechingen - Wer diesmal nicht zum Zuge kam: Das Coronazentrum ist am Samstag, 20. November, zum Lichterglanz erneut in Hechingen, dann von 17 bis 20 Uhr. Der Ort wird noch bekannt gegeben. Interesse dürfte da sein. Warentauschtag vor zweieinhalb Wochen hatte das Coronazentrum bei der Stadthalle bereits eine Spontanaktion angeboten. Damals ließen sich 68 impfen. Im Hechinger Rathaus am Mittwoch waren es 129. Um 9 Uhr war Start. Gegen 11 Uhr zog sich eine Schlange vom Zimmer neben dem Bürgermeisterbüro die Rathaustreppe hinunter an der Wand des Foyers entlang raus bis zum Marktbrunnen.

Warum dieser Ansturm, nachdem doch die vergangenen Monate die Impfzentren zunehmend leer blieben?

"Langsam wird’s halt eng", meinte ein Mann in der Schlange, der wie auch die anderen Wartenden seinen Namen nicht nennen wollte. Schärfere Corona-Regeln, Zugangsverbote zu Veranstaltungen und vor allem enorme Kosten für PCR-Tests, "dann mache ich halt die Impfung", sagte er, obwohl er Bedenken habe. Andererseits: Nach Monaten, in denen Millionen geimpft wurden, seien seine Ängste kleiner geworden.

Die Frau hinter ihm ist auch ängstlich. Sie reagiere allergisch auf einige Dinge, sei sich beim Impfen unsicher gewesen. Aber auch ihr werden die Unannehmlichkeiten für Ungeimpfte nun zu viel. "Wird schon gut gehen", sagt sie. Außerdem habe sie durch Nachrichten über steigende Infektionszahlen und zunehmend volle Kliniken Angst bekommen. "Corona kriegen will ich auf keinen Fall".

Nicht wenige in der Schlange sind auch Senioren, die sich hier bereits ihre "Booster-Impfung" abholen, also die dritte Spritze. Motiviert sind jedenfalls alle, denn in Spitzenzeiten dauerte es fast eine Stunde Wartezeit, bis man in der Warteschlange an dem Tischchen ankam, das direkt vor dem Bürgermeisterzimmer die Anmeldetheke war. Hinter der Tür ging es schnell: Arztgespräch, Arm freimachen, Spritze. Und dann auf Stühlen im Treppenhaus zur Vorsicht noch etwas warten. Alles lief sehr ruhig ab. Und alle, die am Ende rauskommen, sehen erleichtert aus.