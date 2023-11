Auch im Zollernalbkreis: Razzia gegen „Reichsbürger“: bundesweit 20 Wohnungen durchsucht

1 Ein Gebäudeteil der Justizvollzugsanstalt Hechingen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Am frühen Donnerstagmorgen sind bei einer bundesweiten Razzia gegen mutmaßliche „Reichsbürger“ 20 Wohnungen durchsucht worden. Darunter sind auch neun Beschuldigte aus Baden-Württemberg.









Link kopiert



Bei einer Razzia am frühen Donnerstagmorgen gegen mutmaßliche „Reichsbürger“ sind in Baden-Württemberg neun Wohnungen und eine Haftzelle in einer Justizvollzugsanstalt durchsucht worden. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt Florian Weinzierl, stellvertretender Pressesprecher der federführenden Generalstaatsanwaltschaft München, dass die Polizei Wohnungen in den Landkreisen Zollernalb, Tübingen, Tuttlingen, Rastatt, Sigmaringen, Karlsruhe, Biberach, Ravensburg, Tuttlingen, sowie dem Bodenseekreis untersucht hat. Konkrete Ergebnisse teilte Weinzierl am Donnerstagnachmittag noch nicht mit.