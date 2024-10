Auch Horb protestiert: Notarzt-Praxen-Schließung empört 21 Kommunen

1 Notarzt-Praxen machen zu. Foto: DOC RABE Media - stock.adobe.com

Kommunen aus mehreren Landkreisen formulieren eine gemeinsame Resolution. Darin üben sie Kritik an der Kassenärztlichen Vereinigung.









Link kopiert



Die geplante Schließung von Notarzt-Praxen löst in 21 Kommunen in der Region Protest aus. Volker Schuler, der Bürgermeister der Gemeinde Ebhausen, Kreis Calw, unterzeichnete eine Resolution, an der sich folgende Städte und Gemeinden beteiligten: Horb, Nagold, Herrenberg, Schramberg, Wildberg, Altensteig, Simmersfeld, Jettingen, Egenhausen, Mötzingen, Empfingen, Eutingen, Sulz, Haiterbach, Lauterbach, Dornhan, Dietingen, Epfendorf, Dunningen und Nufringen. Die Resolution ging an die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) und an das Gesundheitsministerium des Landes.