Bahnfahrgäste zwischen Singen und Stuttgart müssen sich wegen der Gäubahn-Arbeiten weiterhin auf Veränderungen einstellen. Zugausfälle und Bus-Ersatzverkehr, zum Beispiel zwischen Oberndorf am Neckar und Stuttgart, gibt es laut Bahn bis Ende Februar.

Gründe sind laut Bahn die Bauarbeiten am Digitalen Knoten Stuttgart im Bereich Stuttgart-Vaihingen/Flughafen/Böblingen, Einschub des Würmviadukts in Ehningen, Prüf- und Abnahmephase für den zweigleisigen Ausbau zwischen Horb und Neckarhausen sowie umfangreiche Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten am Oberbau.

Betroffen von Zugausfällen und Fahrplanänderungen ist derzeit die Linie RB/RE 14a zwischen Stuttgart-Vaihingen und Herrenberg sowie zwischen Eutingen im Gäu und Rottweil.

Ausfälle bis 29. Februar

Zwischen Herrenberg, Eutingen im Gäu und Freudenstadt fahren die Züge der Linie RB 14b sowie S 8 (AVG) mit veränderten Fahrzeiten; es gibt zudem einen Ersatzverkehr mit Bussen

Fortgesetzt werden die Zugausfälle dann ab Montag, 15. Januar. Sie sollen laut Bahn bis Donnerstag, 29. Februar, andauern. Betroffen sein wird dann die Linie RB/RE 14a zwischen Böblingen und Herrenberg sowie zwischen Eutingen im Gäu und Rottweil. Zwischen Herrenberg, Eutingen im Gäu und Freudenstadt fahren die Züge der Linie RB 14b sowie S 8 (AVG) mit veränderten Fahrzeiten; es gibt zudem einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Die Züge der Linie RB 74 werden vom Montag, 19. Februar bis Donnerstag, 29. Februar zwischen Rottenburg und Horb sowie Horb und Hochdorf durch Busse ersetzt.

Die Baumaßnahmen

Hintergrund: Die Deutsche Bahn (DB) arbeitet vom 8. Januar bis zum 27. März an der Schieneninfrastruktur auf der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen. Dabei bündelt sie Baumaßnahmen für den Digitalen Knoten Stuttgart im Bereich Stuttgart-Vaihingen/Flughafen/Böblingen, den Einschub des Würmviadukts in Ehningen, die Prüf- und Abnahmephase für den zweigleisigen Ausbau zwischen Horb und Neckarhausen sowie umfangreiche Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten am Oberbau. Für diese Arbeiten müssen die Gleise der Gäubahn in verschiedenen Abschnitten und Zeiträumen gesperrt werden.

Die DB arbeitet nach eigenen Angaben mit Hochdruck an den Fahrplan- und Ersatzkonzepten für den Monat März.

