Auch Hansy Vogt ist dabei: 50 Jahre Eingemeindung soll in Ettenheim groß gefeiert werden

„Die Gemeindegebietsreform von 1975 war ein Meilenstein für Ettenheim und seine Ortschaften. Sie hat nicht nur die Kräfte gebündelt, sondern auch den Grundstein für eine erfolgreiche gemeinsame Entwicklung gelegt“, stellt Bürgermeister Bruno Metz fest. „50 Jahre später, im Jubiläumsjahr 2025, können wir gemeinsam stolz auf das Erreichte zurückblicken: Eine starke Gemeinschaft, verbesserte Infrastruktur und ein kulturelles Miteinander, das unsere Region lebendig und zukunftsfähig macht,“ so der Rathauschef.

Dieses besondere Jubiläum wird am 24. und 25. Mai 2025 mit einem bunten Fest und einem vielfältigen Programm für die ganze Familie gefeiert, teilt die Stadt mit. Es findet rund ums Rathaus, im Hof des Pfarrzentrums, im Rohanhof, in der Rohanstraße sowie in der Ettikostraße statt und vereint die reiche Vielfalt der Barockstadt und der Ortschaften, so die Ankündigung. Von Vereinen über Musikgruppen bis hin zu Schulen und Kindergärten sind alle Teil des Programms. Mehr als 50 Vereine und Gruppen sind beteiligt.

Am Samstagabend sorgt die Band „Randy Club“ für richtige gute Stimmung. Die Live-Band aus Freiburg spielt die besten Hits der vergangenen Jahre aus verschiedenen Musikstilen. Die Besucher erwarten Live-Musik, Saxofonklänge und pulsierende Beats mit Tanzgarantie.

Hansy Vogts Soloauftritt soll der krönende Abschluss des Fests sein

Auch Entertainer und Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt, der seit 20 Jahren mit seiner Familie in Ettenheim lebt, wird das Jubiläumsfest mit einem Auftritt am Sonntagabend bereichern. Der Solo-Auftritt ist sicher der krönende Abschluss eines bunten und vielfältigen Festwochenendes, erklärt die Stadt, Hansy Vogt zählt zu den Größen des Schlagers und ist als Sänger, Moderator und Comedian auf vielen Bühnen unterwegs. Seine Auftritte als „Frau Wäber“ oder als Bauchredner mit seiner Schwarzwald-Marie haben seine Popularität noch verstärkt.

Hansy Vogt wird am Sonntagabend einen Auftritt beim Fest haben. Foto: Esser /Manfred Esser

Am Sonntagmorgen laden die beiden Pfarrer Martin Kalt und Severine Plöse zu einem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst ein. Ziel ist es, die Gemeinschaft zu feiern, die durch die Gemeindegebietsreform vor einem halben Jahrhundert zusammengewachsen ist.

Magazin ist in Vorbereitung

Im Oktober fand ein erstes Orga-Treffen mit den Vereinen und Gruppen statt. Die Resonanz und das Interesse waren groß, berichten Heike Schillinger und Wolfgang Spengler von der Stadtverwaltung.

Ebenfalls in Vorbereitung ist ein Magazin, das unter anderem die letzten 50 Jahre aufzeigt und Revue passieren lässt. Zeitzeugen, Dokumente sowie Fotos werden dazu noch gesucht. Wer etwas hat, kann das gerne per E-Mail an heike.schillinger@ettenheim.de oder sarah.mandel@ettenheim.de rückmelden.

Das ist im Überblick alles geboten

Musik:

Für musikalische Höhepunkte sorgen die örtlichen Blaskapellen, Musikvereine, Jugendorchester, Schulbands, Kinderchöre, Tanzgruppen und moderne Bands.

Mitmach-Aktionen für Kinder und Erwachsene:

Die Kindergärten, Schulen, Vereine und die Kunstwerkstatt Ettenheim laden zu Spielstationen, Bastelaktionen und spannenden Aufführungen ein.

Kulinarik:

Ein breites Angebot an regionalen Speisen und Getränken wird von Vereinen und örtlichen Gastronomiebetrieben angeboten. Passend zum Thema gibt es auch typische Gerichte der 70er- und 80er-Jahre wie Hawaii-Toast, Restaurationsbrot und „kalter Hund“. Aber auch aktuelle Gerichte wie Burger oder Pulled Pork stehen auf der Speisekarte. So ist für jede und jeden etwas dabei.