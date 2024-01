Prozess zu Unfall in Südtirol erneut verschoben

1 Eine Gedenkstätte in Luttach erinnert am Ort des Unglücks an den Tod von sieben jungen Menschen. Foto: Benecke

Der Prozess gegen den Unfallfahrer von Luttach ist am Freitag erneut verschoben worden. Vor vier Jahren starb in Südtirol auch eine junge Haiterbacherin.









Link kopiert



Vor vier Jahren, am 5. Januar 2020, starben bei einem Unfall in Luttach in Südtirol sieben junge Menschen. Ein Opfer war die 23-jährige Felicitas aus Haiterbach. Ihre Mutter Andrea Zahner-Vetter erhofft wie andere Hinterbliebene seit längerer Zeit einen Abschluss des Verfahrens gegen den heute 30-Jährigen Stefan L.