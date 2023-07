Am 5. Januar 2020 endeten plötzlich sieben Leben einer Touristengruppe, weitere Menschen wurden schwer verletzt. Stefan L., heute 30 Jahre alt, fuhr im norditalienischen Luttach in die Gruppe, in der sich auch die damals 23-Jährige aus Haiterbach befand. Sie starb. Die jungen Menschen waren in dem Wintersportort auf dem Heimweg von einem Discobesuch. Die 23-Jährige lebte damals in Hamburg, wo sie Medizin studierte.

Jetzt rücken die schrecklichen Ereignisse wieder in den Fokus der Öffentlichkeit, weil der Prozess gegen den Unfallfahrer begonnen hat.

Unfallfahrer soll geblendet worden sein

Lange Zeit galt der 30-Jährige, der stark alkoholisiert und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Menschengruppe gefahren sein soll, als klarer Schuldiger. Laut einem Bericht der Zeitung „Bild“ scheint sich diese Sicht zumindest in Teilen zu relativieren.

Danach sagte vor dem Landgericht Bozen jetzt der Gutachter Roberto Rondinelli aus, dass der Angeklagte geblendet worden sei, als der Busfahrer, der die Touristengruppe heimfuhr, das Fernlicht aufblendete, um den Gegenverkehr vor den Menschen auf der Straße zu warnen. Dadurch sei Stefan L. für mehrere Sekunden blind gewesen, was der Gutachter dem Bericht zufolge als Auslöser der Katastrophe bezeichnete.

Busfahrer verklagt

Laut weiteren Medienberichten hat ein bei dem Unfall schwer verletzter Mann den Busfahrer in einem Zivilverfahren auf Schadensersatz in Höhe von 3,7 Millionen Euro verklagt. Dem Busfahrer wird den Berichten zufolge eine Mitschuld an dem Unfall gegeben, weil er seine Fahrgäste nach dem Besuch in einem Après-Ski-Lokal in Luttach auf der falschen Straßenseite herausgelassen habe, sodass sie auf dem Weg zu ihrer Unterkunft die dunkle Landstraße überqueren mussten.

Laut Gutachter dürfte der Busfahrer den mit Tempo 90 fahrenden Sportwagen erst in 150 Metern Entfernung aus der Dunkelheit auftauchen sehen haben. Er geht davon aus, dass der Busfahrer das Fernlicht aufgeblendet hat, als das Unfallfahrzeug in 75 bis 50 Metern vor der Unfallstelle war. Verteidiger Alessandro Tonon wird zitiert, dass Stefan L. somit keine Chance gehabt habe, die Fußgänger rechtzeitig zu erkennen und zu reagieren.

Laut Gutachten weniger Promille

Auch die beim Angeklagten eine Stunde nach dem Unfall gemessene Alkohol-Konzentration von 1,97 Promille soll nach einem Gutachten des Toxikologen Raffaele Giorgetti falsch sein. Tatsächlich soll sie unter 0,8 Promille gelegen haben. Mit diesen neuen Erkenntnissen und durch die Zahlung von laut „Bild“ zehn Millionen Euro Entschädigung aus seiner Haftpflichtversicherung an die Opfer und Hinterbliebenen könnte Stefan L. mit einer geringeren Strafe als den drohenden 18 Jahren davonkommen.