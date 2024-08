Auch Haiterbacher Opfer: Hannikel verbreitet Angst und Schrecken

1 Der Hannikal im Gefängnis – ein Gemälde von Johannes Hermann aus Rottenburg. Foto: Rainer Halama

Der Räuber Hannikel und seine Bande verbreiteten eins Angst und Schrecken – auch unter den Einwohnern in Haiterbach.









Link kopiert



Der „Hannikel“ wurde als Jakob Reinhardt 1742 in Kleinschieberstadt bei Mannheim geboren. Er war einer der gefürchtetsten Räuber in Baden-Württemberg. Gefürchtet, aber heimlich in der Bevölkerung sogar etwas bewundert. Er verstand es nämlich, seinen Hals immer wieder aus der Schlinge zu ziehen. Einmal trickste er die Obrigkeit dadurch aus, dass er seine Bande in französische Uniformen steckte. Dadurch konnten sie entkommen.