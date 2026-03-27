Auch für Schmieheimer Kinder: Neue Schule in Kippenheim könnte größtes Projekt der Gemeinde werden

Die Verwaltung hat über den möglichen Neubau einer gemeinsamen Schule für Kippenheim und Schmieheim informiert. Der Tenor: Diese Lösung sei nicht nur finanziell sinnvoll.
„Wir legen hier keine fertigen Beschlüsse vor“, schickte Bürgermeister Matthias Gutbrod voraus. Doch er verhehlte den gut 60 Gästen am Donnerstagabend nicht, dass es eine „klare Tendenz“ gebe, wie die Gemeinde die Schullandschaft in Kippenheim weiterentwickeln möchte. Nämlich mit einem Neubau zwischen Schwimmbad und Mühlbachhalle.