Auch für Schmieheimer Kinder: Neue Schule in Kippenheim könnte größtes Projekt der Gemeinde werden

„Wir legen hier keine fertigen Beschlüsse vor“, schickte Bürgermeister Matthias Gutbrod voraus. Doch er verhehlte den gut 60 Gästen am Donnerstagabend nicht, dass es eine „klare Tendenz“ gebe, wie die Gemeinde die Schullandschaft in Kippenheim weiterentwickeln möchte. Nämlich mit einem Neubau zwischen Schwimmbad und Mühlbachhalle.

Die Ausgangslage: Zwei Punkte gaben demnach den Anstoß für die Überlegungen: der Zustand der bestehenden Schulgebäude und der Umgang mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Bauamtsleiter Kai Melder und seine Mitarbeiterin Katja Winterer informierten zunächst über den Sanierungsbedarf, den man bereits im Jahr 2022 mit der Firma Vertec ermittelt habe. In Kippenheim müssten Sanitäreinrichtungen, Heizzentrale, Heizkörper, Elektro-Installationen und Fernmeldeanlagen auf den neuesten Stand gebracht werden. In Schmieheim sehe es ähnlich aus, in Kippenheim müsse zudem auch am Bauwerk gearbeitet werden. Die Gesamtkosten für beide Schulen liegen laut einer im März aktualisierten Schätzung bei 12,4 Millionen Euro. „Und das ist nur, um den Status quo zu erhalten“, ergänzte Gutbrod. An der Raumsituation würde sich damit nichts verbessern.

Die mögliche Lösung: „Man bekommt für diese Summe auch einen Neubau“, verkündete Gutbrod. „Wir glauben, dass das eine gute Sache sein könnte.“ Der Rathauschef zeigte eine Skizze, die erste Planungen beinhaltet. Demnach könnte die Schule oberhalb des Trainingsplatzes der Faustballer entstehen – auf dem Gelände der früheren Tennisplätze. Das wird aktuell als Parkplatz unter anderem für das benachbarte Schwimmbad genutzt. Dieses anvisierte Grundstück ist 6800 Quadratmeter groß, 1550 davon könnten überbaut werden, laut Skizze mit einem zweistöckigen Gebäude inklusive Untergeschoss. Der Trainingsplatz an der Schmieheimer Straße soll ein Sportplatz bleiben und dann auch Schülern zur Verfügung stehen. Die Erschließung soll von der Schmieheimer Straße her erfolgen, angedacht sind neue Parkplätze gegenüber denen für die Mühlbachhalle. Ein guter Synergieeffekt, wie Gutbrod betonte. Vormittags könnten Schulpersonal und Eltern die Parkplätze der Halle mitbenutzen, nachmittags und abends könnten Besucher der Halle auf die Schulparkplätze ausweichen. Das Vereinsheim der Faustballer müsste wohl weichen.

Schulleiterin sieht die Lösung als „echte Chance“

Schulleiterin Tanja Cichowlas ergänzte, dass sie und das Kollegium an den Überlegungen beteiligt gewesen seien und zwar mit dem Gedanken: „Was ist das Beste für die Kinder?“ Hier sei sie zu dem Schluss gekommen, dass der Neubau eine „echte Chance“ sei. Vor allem die kurzen Wege überzeugten sie. Am neuen Standort hätte man Halle, Schwimmbad, Sportplatz an einem Ort. „Schule ist ein Lebensraum“, warb Cichowlas für den Neubau, „die Schüler sollen in einem Umfeld aufwachsen, das ihren Bedürfnissen entspricht.“

Einziger „Haken“, so Bürgermeister Gutbrod, sei, dass in Schmieheim die Schule wegfalle, die Schüler also mit dem Bus nach Kippenheim kommen müssten. Dabei relativierte er jedoch sogleich: „Es gibt diesen Busverkehr schon in die andere Richtung.“ Denn etwa die Hälfte der Schüler in Schmieheim komme aus Kippenheim.

Projekt wäre noch teurer als das Bürgerhaus

Das Projekt hat das Potenzial, das finanziell anspruchsvollste in der Geschichte der Gemeinde zu werden. Das war bislang das neue Bürgerhaus mit mehr als sechs Millionen Euro Investitionen. Genaue Summen wurden am Donnerstag nicht genannt, der Neubau wird sich wohl im zweistelligen Millionenbereich abspielen. Gutbrod rechnet für sein Vorhaben mit einer Förderquote zwischen 25 und 30 Prozent. „Darauf können wir nicht verzichten.“ Als Zeitplan fasste der Bürgermeister für den Neubau etwa vier bis fünf Jahre ins Auge.

Etwa 60 Interessierte verfolgten die Infoveranstaltung. Foto: Köhler

Die Reaktionen: Die Vorstellung der Gemeinde kam bei den Bürgern offenkundig gut an. Viele hatten lediglich Nachfragen zur Betreuungssituation (siehe Info), ansonsten gab es einiges an Lob. „Eine super Idee, da kann man nur gratulieren“, sagte etwa ein Kippenheimer. Er hakte nach, ob es schon Pläne für die dann alten Schulgebäude gebe. „Das greift sehr weit vor“, entgegnete Gutbrod. Er könne sich aber vorstellen, dass die nicht-denkmalgeschützten Teile der Kippenheimer Schule abgerissen werden. In Schmieheim, wo im Untergeschoss die Festhalle untergebracht ist, müsse man dafür sorgen, dass es weiter einen Ort für Feste und Sport gebe. „Was gibt es dann noch in Schmieheim, wenn die Schule schließt?“, kritisierte ein anderer Bürger. Gutbrod hielt ihm den kurzen Weg an den neuen Standort entgegen. Er sei kürzer als für manche Kippenheimer, die am anderen Ende des Ortes wohnen. Auch Ortsvorsteher Michael Hartmann äußerte sich positiv: „Es tut mir weh, aber man muss es pragmatisch als Chance sehen für unsere Kinder.“

Die nächsten Schritte: Wie Bürgermeister Gutbrod mehrfach betonte, ist mit dem Gemeinderat noch nichts entschieden. Auch die Räte äußerten sich am Donnerstag allerdings sehr wohlwollend zu dem Vorhaben. Bis Sommer wolle man, so Gutbrod, das Thema ins Gremium einbringen, einen Grundsatzbeschluss fassen. Fällt dieser positiv aus, müsse man sich vom Regierungspräsidium zunächst genehmigen lassen, die alten Schulgebäude aufzugeben. Erst dann nämlich, erklärt der Bürgermeister, sei ein Neubau förderfähig – und wohl finanziell realistisch.

Die Betreuungsform

Hauptamtsleiterin Sina Schultheiß stellte die möglichen Formen vor, wie der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in einem Neubau umgesetzt werden könnte. Die präferierte Lösung der Gemeinde sei eine Ganztagsbetreuung in Wahlform. Heißt: Eltern können jeweils vor Beginn eines Schuljahres wählen, ob sie für dieses Jahr die Ganztagsbetreuung in Anspruch nehmen oder nicht. Wie aktuell in Kippenheim und Schmieheim der Bedarf aussieht, soll eine Umfrage ermitteln, die nun startet.