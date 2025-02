Bilanz zog der Schwarzwaldverein Oberes Murgtal bei seiner Hauptversammlung im Hotel Waldlust. Über die Versammlung informiert die Ortsgruppe in einer Mitteilung.

Zum Jahresende 2024 verzeichnete die Ortsgruppe 234 Mitglieder. 15 neue Mitglieder kamen hinzu. Vorsitzender Willi Seid berichtete von seinen zahlreichen Terminen für den Ortsverein sowie den Bezirk und den Hauptverein.

Einige Mitglieder wirkten fleißig an der Schliffkopfaktion mit, so der Verein weiter. Im September wurde das 160-jährige Bestehen des Schwarzwaldvereins auf dem Ruhestein gefeiert. Dabei wirkte die Ortsgruppe mit. In seinem Amt als Bezirkswegewart betreut Seid aktuell 207 Kilometer Wanderwege. Als Bezirkswegewart und Fachbereichsleiter Wege/Nord leistete er 220 Stunden. So wurden im Nationalpark Pfosten zur Neubeschilderung gesetzt. Für die Baiersbronn Touristik war Seid 48 Stunden unterwegs.

Als Wanderwartin hatte Gudrun Nikko einige Zahlen parat. So wurden von 352 Teilnehmern bei 28 Wanderungen rund 262 Kilometer zurückgelegt. Bei acht Ganztagswanderungen absolvierten 165 Teilnehmer 99,4 Kilometer. Bei zehn Halbtagswanderungen legten 93 Personen insgesamt 71 Kilometer zurück. Neu waren Gesundheitswanderungen, an denen unter Führung von Gesundheitswanderführer Frank Mangold 44 Teilnehmer teilnahmen. Das Motto dabei: „Wandern für Körper, Seele und Geist“.

Am Pavillon steht Arbeit an

Naturschutzwartin Ulrike Becker hatte mit sieben Teilnehmern einen Arbeitseinsatz am Ellbachsee. In diesem Jahr soll der Pavillon in Klosterreichenbach hergerichtet werden.

Die Ortsgruppe will zudem auch jüngere Erwachsee zwischen 20 und 40, aber auch darüber hinaus, für das Wandern begeistern. Eine solide Kassenlage verzeichnete Kassiererin Stefanie Schunger.

Bürgermeister Michael Ruf bescheinigte der Ortsgruppe eine beeindruckende Fülle an ehrenamtlichen Tätigkeiten. Das trage zu einem qualitativ hochwertigen Wegenetz bei. Auch gebe es eine gute Kooperation zwischen Ortsgruppe und Nationalpark.

Im Bezirk werde von der Ortsgruppe viel geleistet, lobte Regionalsprecher Dieter Bläß vom Bezirk Mitte/Nord. Die gute Verbindung zwischen Ortsgruppe und Nationalpark betonte Urs Reif, der sich laut der Mitteilung dankbar zeigte, dass der Bezirk so gut funktioniert.

Wegewart Fuchs gab bekannt, dass die Ortsgruppe nun auch in den Sozialen Medien wie Facebook und Instagram zu finden ist.

Auszeichung für große Treue

Willi Seid ehrte zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue. Geehrt wurden für 25 Jahre Hilde Haist, Willy Haist und Jan Willem Stoffer, für 40 Jahre Marianne und Rolf Denzel sowie Birgit Fahrner und für 50 Jahre Karola Gaiser. Seit 60 Jahre sind Waltraud Schleh und Klaus-Erich Zimmermann dabei, die Mitgliedschaft der Familie Haist (Hotel Waldlust Tonbach) besteht seit 70 Jahren.