Auch Erwachsene erkranken: Nach Jahren gibt’s wieder erste Masernfälle in der Ortenau

1 Damit Masern eliminiert werden können, ist eine Immunitätsrate der Bevölkerung von mindestens 95 Prozent erforderlich. Foto: / Gentsch

Während von 2021 bis 2023 keine Ansteckungen in der Region bestätigt wurden, waren es 2024 bereits zwei. Das Gesundheitsamt erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion, wie hoch die Impfquote im Kreis ist und wie gut die Bevölkerung geschützt ist.









Link kopiert



Die hochansteckende Infektionskrankheit Masern breitet sich weltweit stark aus. So ist die Zahl der Infektionen innerhalb eines Jahres um 20 Prozent gestiegen, teilten kürzlich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die US-Gesundheitsbehörde CDC mit. Auch in der Ortenau gab es 2024 bereits mehr Fälle als in den vorherigen drei Jahren, erklärt Evelyn Bressau, die Leiterin des Gesundheitsamts, auf Nachfrage.