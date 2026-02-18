Auch eine kuriose Regel endet: In einigen Freiburger Straßen gilt nun ganztägig Tempo 30

Weil es in Freiburg an vielen Stellen zu laut ist, gilt künftig in weiteren Straßen ganztägig Tempo 30. Auch in zwei Straßen in Littenweiler mit bislang kurioser Regelung.
Gute Nachrichten für Anwohner, schlechte Nachrichten für Autofahrer und Pendler in Freiburg: Schon bald wird in deutlich mehr Straßen – einige davon viel befahrene Straßen durch die Stadt – rund um die Uhr Tempo 30 gelten. Hintergrund ist die Fortschreibung des Lärmaktionsplans (LAP), die der Gemeinderat Ende September 2025 beschlossen hat.