Auch eine Hamburgerin war dabei: Sternsinger bringen Friesenheimer Haushalte ihren Segen

Die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde Friesenheim brachten zahlreichen Haushalten ihren Segen. Unsere Redaktion hat eine Gruppe auf ihrer Tour begleitet.
Caspar, Melchior und Balthasar zogen an fünf Tagen in Friesenheim, Heiligenzell, Kürzell, Oberschopfheim, Oberweier und Schuttern von Haus zu Haus. In Oberweier dürften wohl die meisten Kinder und Jugendlichen diesen ehrenamtlichen Dienst versehen. 24 Kinder und Jugendliche haben sich gemeldet, um mit Freuden von Haus zu Haus zu gehen. Rund 180 Adressen hatten sich die Gruppen untereinander aufgeteilt.