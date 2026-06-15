Auch ein Bürgermeister kickt mit: Besser als Fernsehen – Krimi-Drehorte sind Villingen und Mönchweiler

Die Meisterschaftsentscheidung in der Kreisliga B4: In allerletzter Sekunde schiebt sich die DJK Villlingen II noch auf Platz eins vor und feiert den Titelgewinn.
Was war denn da los in der Kreisliga B Staffel 4 - der Reservestaffel der A1-Teams - am letzten Saisonspieltag? Der Dreikampf um die Meisterschaft wurde erst in allerletzter Sekunde in der Nachspielzeit entschieden. Am Ende setzte sich die DJK Villingen II nach einem 1:0 gegen die SG Triberg/Nußbach II mit 54 Punkten und 80:26 Toren vor der DJK Donaueschingen III (53/84:7) und der SG Mönchweiler/Peterzell II (52/118:24) durch, die sich im direkten Vergleich 1:1 trennten.