Auch ein Bürgermeister kickt mit: Besser als Fernsehen – Krimi-Drehorte sind Villingen und Mönchweiler

Die Meisterschaftsentscheidung in der Kreisliga B4: In allerletzter Sekunde schiebt sich die DJK Villlingen II noch auf Platz eins vor und feiert den Titelgewinn.

Was war denn da los in der Kreisliga B Staffel 4 - der Reservestaffel der A1-Teams - am letzten Saisonspieltag? Der Dreikampf um die Meisterschaft wurde erst in allerletzter Sekunde in der Nachspielzeit entschieden. Am Ende setzte sich die DJK Villingen II nach einem 1:0 gegen die SG Triberg/Nußbach II mit 54 Punkten und 80:26 Toren vor der DJK Donaueschingen III (53/84:7) und der SG Mönchweiler/Peterzell II (52/118:24) durch, die sich im direkten Vergleich 1:1 trennten.

Der Showdown in Villingen „Wir hatten so viele Chancen, um mit 4:0 oder mit 5:0 zu gewinnen. Wenn wir den nicht reingemacht hätten, hätte ich die Welt nicht mehr verstanden", meinten mehrere DJK-Akteure in Villingen nach dem Abpfiff erleichtert.

DJK-Trainer Gökcen Sarikaya, der sich in der 86. Minute noch selbst einwechselte, freute sich riesig: „Die Saison ist insgesamt sehr gut für uns gelaufen, wobei wir in der Rückrunde Probleme angesichts vieler Ausfälle hatten. Das Unentschieden zwischen Mönchweiler und Donaueschingen hat uns heute geholfen. Wenn du erst in der 93. Minute Meister wirst, ist das Feiern umso schöner.“

Die letzten Minuten

Wie liefen die letzten Minuten auf den Sportplätzen ab? Spielort Mönchweiler: Dort trafen die Hausherren auf den Tabellenführer aus Allmendshofen im direkten Duell. Die Ausgangslage war klar: Mit einem Sieg wäre die SG Mönchweiler/Peterzell II Meister. Kurios dabei: Bei der DJK Donaueschingen III spielte der zukünftige Coach von Mönchweiler/Peterzell mit: David Invernot-Perez. Ausgerechnet dieser erzielte in der 49. Minute das 1:0 für die Donaueschinger, die sich auf dem Weg zum Titelgewinn wähnten. Ebenfalls stand bei den Donaustädtern im Team: Patrick Haas, der 2024 Trainer in Mönchweiler war, früher bei der DJK Villingen spielte und inzwischen Bürgermeister der Stadt Hüfingen ist.

In der Schlussphase erzielte Spieler Moritz Hornstein den 1:1-Ausgleich (85.) für die SG Mönchweiler/Peterzell II. Um 15.45 Uhr war zwischenzeitlich die SG Mönchweiler/Peterzell II Meister. Weil die Partie in Mönchweiler früher als die in Villingen abgepfiffen wurde, begann für die SG Mönchweiler/Peterzell nun das große Zittern.

C3-Meister mit 26 Punkten und 54:21 Toren wurde die SG Dauchingen/Weilersbach 3. Foto: SG Dauchingen/Weilersbach

Auf dem Villinger DJK-Platz bog die Partie zwischen der DJK Villingen II und der SG Triberg/Nußbach II um 15.57 Uhr in die Nachspielzeit ein – dies beim Stand von 0:0. Dann lief die dritte Minute der Nachspielzeit: Die Villinger führen einen Freistoß aus. Am linken Fünfmetereck lauert Devin Sarikaya. Nach einem flachen Querpass drückt der eingewechselte Christian Reser im Fallen mit dem linken Fuß aus zwei Metern den Ball ins lange Eck zum alles entscheidenden 1:0 über die Torlinie der Triberger.

Der Jubel bei den DJK-Spielern und den 100 Zuschauern kannte keine Grenzen mehr. Wenig später war das Spiel vorbei. Die Meisterparty konnte in Villingen beginnen.

C4-Meister mit 36 Punkten und 63:16 Toren: SV Grafenhausen 3. Foto: SV Grafenhausen

Kreisliga B5

Noch einmal in Torlaune zeigte sich der bereits als Meister feststehende TuS Immendingen II. Beim Vizemeister FC Pfohren II gewannen die Donaustädter mit 10:0. Es war für die Immendinger der fünfte zweistellige Saisonsieg. Mit 25 Punkten Vorsprung wurden die Immendinger Meister. Toptorjäger Dennis Martin traf - wie am vorletzten Spieltag - sechsfach. Der 30-Jährige bleibt mit 90 Saisontreffern bundesweit im Rahmen des Wettbewerbs der „Kicker-Kanone“ in allen deutschen B-Ligen auf dem dritten Platz.