Auch die Vorfahrtsregelung ändert sich: In der Ringsheimer Hauptstraße gilt ab sofort „Zone 30“

In der Ringsheimer Hauptstraße gilt ab sofort „Zone 30“

1 In der Hauptstraße in Ringsheim ist nun eine Tempo-30-Zone eingerichtet. Nicht nur die erlaube Geschwindigkeit, auch die Vorfahrtsregelung ändert sich dadurch. Foto: Gemeinde

Die Ringsheimer müssen sich an zwei neue Verkehrsregelungen in der Hauptstraße gewöhnen.









Link kopiert



In der Hauptstraße in Ringsheim gilt ab sofort „Zone 30“ – und damit auch „rechts vor links“. Das teilte die Gemeinde Ringsheim Freitagnacht mit. Eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung des Landratsamtes wurde von Verwaltung und Bauhof umgesetzt. Alle Nutzer der Hauptstraße werden um Beachtung und vorsichtige Fahrweise, gerade nach der Änderung gebeten, erklärt die Gemeinde Ringsheim in einer Pressemitteilung.