Nach der Fasent- kommt die Fastenzeit: Auf den bewussten Verzicht, der seinen Ursprung im christlichen Glauben hat, setzen heutzutage immer mehr Menschen auch ohne religiösen Hintergrund. Wobei die Menschen zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag kürzertreten, ist ganz individuell.

„Es ist ein neuer Trend geworden, bewusst auf Dinge zu verzichten“, erklärt der katholische Dekan Johannes Mette unserer Redaktion. Er habe immer mehr den Eindruck, dass die Menschen es als sinnvoll erachten, in bestimmten Bereichen kürzerzutreten. „Es sind auch viele jüngere Leute“, freut sich der Pfarrer. Viele würden oft gute Vorsätze fassen, deren Umsetzung jedoch hinauszögern. Die Fastenzeit könne aufgrund des festen Zeitraums eine „Initialzündung“ sein, so Mette. Seiner Erfahrung nach sind es oft digitale Medien oder das Smartphone an sich, wobei die Menschen kürzertreten wollen.

Es gebe aber auch „klassische Fastenvorsätze“, wie weniger Süßigkeiten oder weniger Fleisch. Er selbst, berichtet Mette, faste nicht. Dafür achte er das ganze Jahr darauf, ein „Programm“ durchzuziehen, etwa freitags nur eine Suppe zu sich zu nehmen. Jedoch: „An Aschermittwoch und Karfreitag esse ich nur ganz wenig.“

Nicht zu viel vornehmen hilft beim Durchhalten

Zum Durchhalten bis Ostern empfiehlt Mette: „Man sollte sich nicht zu viel vornehmen, sonst fällt man auf die Nase“. Zum anderen sei es wichtig, dass man sich auch belohnt. Verzicht, stellt der Pfarrer klar, sollte auch immer „ein Gewinn sein“. So könne man gespartes Geld anderweitig einsetzen – etwa spenden – oder gewonnene Zeit nutzen, um zur Ruhe zu kommen oder sich mit den Dingen zu beschäftigen, die einem wirklich Freude bereiten.

Rainer Becker, Dekan der evangelischen Kirchengemeinde, hat sich beim Anruf unserer Redaktion noch nicht überlegt, was er in diesem Jahr fastet. Im Rahmen der Aktion „sieben Wochen ohne“ der evangelischen Kirche wird er sich aber im Verzicht üben. An der Aktion, freut sich der Dekan, „beteiligen sich immer mehr Menschen“.

Das Motto lautet diesmal „Lust holen – sieben Wochen ohne Panik“. Die Aktion soll, so Becker, zum Durchatmen und Energie tanken anregen und die Menschen darauf aufmerksam machen, was ihnen wirklich wichtig ist. Ein Teil wird das „Klimafasten“ sein, also der Versuch, den CO₂-Ausstoß zu reduzieren, indem man etwa häufiger das Auto in der Garage lässt und sich aufs Fahrrad schwingt – im Sinne einer „lebenswerten Zukunft“, so Becker.

Sein Tipp zum Durchhalten: „Es ist sicher gut, wenn man es nicht alleine macht, sondern jemanden hat, mit dem man sich regelmäßig austauschen kann.“ Gegenseitige Ermutigung, so Becker, sei ein Schlüssel.

Statt „Sieben Wochen ohne“ sei auch „sieben Wochen mit“ eine Alternative. Man könne sich darauf konzentrieren, bewusst bestimmte Dinge (mehr) zu tun, statt auf andere zu verzichten, erklärt der Dekan. „Ich kann mir beispielsweise überlegen, mit wem ich schon lange nicht mehr in Kontakt gekommen bin.“ Dann könne man die Fastenzeit nutzen, um alte Freundschaften wieder aufleben lassen. Das, da ist sich der Dekan sicher, kann das Leben genauso bereichern wie Verzicht.

Das machen LZ-Redakteure in der Fastenzeit

Redakteur Jonas Köhler löscht Instagram vom Handy. Foto: LZ

Jonas Köhler: „Ich versuche in diesem Jahr erstmals zu fasten und verzichte auf Social Media – im Speziellen Instagram. Zu oft erwische ich mich dabei, wie ich durch (nur selten) lustige Videos scrolle, manchmal sogar als Zusatzbeschäftigung zum Serie oder Fußball schauen. Mit dem Verzicht will ich üben, mich mehr auf eine Sache zu konzentrieren und zu überbrückende Zeit sinnvoller zu nutzen, als ständig am Handy zu hängen.“

Redakteurin Julia Göpfert fastet ein Handyspiel. Foto: LZ

Julia Göpfert:„Eigentlich sollte das Spiel auf meinem Handy nur als Zeitvertreib dienen. Inzwischen aber ist es Teil meines Alltags. Nach dem Aufstehen schaue ich als Erstes danach, auf welchen Rang ich im Vergleich zu anderen Mitspielern stehe. Untertags schaue ich immer nach, ob ich schon genug Energie gesammelt habe, um das nächste Ziel zu erreichen. Vielleicht wäre ich ohne das Spiel ja langfristig besser dran? Das Fasten wird es zeigen.“

Sportredakteur Janosch Lübke verzichtet auf Zucker. Foto: LZ

Janosch Lübke:„Zum dritten Mal in Folge stelle ich mich der Fastenzeit. Erst gab es keinen Alkohol, was nicht sehr dramatisch war, da ich sowieso nur gelegentlich trinke. Dann gab es kein Fleisch, was dramatisch war, da es tatsächlich nur wenige Tage gibt, die ich vegetarisch lebe. Jetzt gibt es keinen Industriezucker, was für mich der absolute Endgegner ist. Aber auch den will ich besiegen – mit Datteln, Honig und Stevia statt Schokolade.“

Redaktionsleiter Felix Bender verzichtet auf einen Verzicht. Foto: LZ

Felix Bender:„Ich bin offenbar der Exot in der Redaktion – denn im Gegensatz zu den Kollegen faste ich nicht. Habe ich und werde ich nach aktuellem Stand der Dinge auch nie. Ob Alkohol oder Süßkram – meine Devise lautet schon immer: Alles in Maßen! Dazu treibe ich regelmäßig Sport. Kurz gesagt: Ich fühle mich wohl, bin mit mir und meinem Lebensstil im Reinen. Und unter uns: Ein Lasterchen sollte der Körper doch verkraften, oder?“