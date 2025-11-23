Auch die Kanadier sind Thema: Neues Fotobuch zeigt, wie die 1970er-Jahre Lahr veränderten

„Stadtgeschichte – Lahr: Eine nostalgische Bilderreise in die 70er-Jahre“ – Stadtarchivar Thorsten Mietzner hat ein Fotobuch mit bislang unveröffentlichten Bildern zusammengestellt
Wie blickt man heute auf die 1970er-Jahre? Vielen ist diese Zeit noch sehr lebendig in Erinnerung, zugleich wird sie zunehmend historisch betrachtet. Ein schwieriges Unterfangen also, denn die eigene Wahrnehmung kollidiert häufig mit der objektiven Berichterstattung, wie Stadtarchivar Thorsten Mietzner im Gespräch mit unserer Redaktion betont.