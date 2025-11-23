Auch die Kanadier sind Thema: Neues Fotobuch zeigt, wie die 1970er-Jahre Lahr veränderten

Wie blickt man heute auf die 1970er-Jahre? Vielen ist diese Zeit noch sehr lebendig in Erinnerung, zugleich wird sie zunehmend historisch betrachtet. Ein schwieriges Unterfangen also, denn die eigene Wahrnehmung kollidiert häufig mit der objektiven Berichterstattung, wie Stadtarchivar Thorsten Mietzner im Gespräch mit unserer Redaktion betont.

Der Historiker hat ein Fotobuch mit rund 190 bislang unveröffentlichten Aufnahmen aus dem Lahr der 1970er-Jahre zusammengestellt und versucht darin, diese Widersprüche einzufangen. Mietzner, Jahrgang 1963, hat diese Epoche als Kind und Jugendlicher selbst miterlebt, ist jedoch kein gebürtiger Lahrer. Aufgewachsen ist er – wie er im Vorwort schreibt – „in ähnlich kleinstädtischen Strukturen“. So hat Mietzner die nötige Nähe zum Thema – und zugleich genug Abstand für eine historische Einordnung.

Die meisten Aufnahmen, die Mietzner verwendet hat, stammen aus dem Bildarchiv von Eugen Dieterle, der über viele Jahre auch Pressefotograf für die Lahrer Zeitung war. Der Zeit geschuldet sind sämtliche Bilder schwarzweiß – Farbdruck setzte sich in Zeitungen erst in den Nullerjahren durch. „Ein kleiner Schönheitsfehler meines Buches“, sagt Mietzner dazu. Vor allem deshalb, weil die 1970er-Jahre im kollektiven Gedächtnis im Gegensatz zu den Jahrzehnten davor auch farbig verankert sind. Mietzner beschreibt die Erinnerung, die viele Menschen heute von den 1970er-Jahren haben, als „leicht orangegetönt“, nicht ohne Grund, wie Mietzner findet: „Die Welt wurde damals tatsächlich bunter.“

Die Kanadier haben die Stadt geprägt. Foto: Dieterle

Auf 120 000 bis 150 000 Negative schätzt der Stadtarchivar den Nachlass Dieterles aus jener Zeit. Davon habe es nur ein Bruchteil in das fertige Buch geschafft – eine bisweilen mühselige Kleinarbeit. Denn längst nicht alle Bilder seien geeignet gewesen. Die technische Qualität habe bei der Auswahl eine Rolle gespielt, auch das öffentliche Interesse sei nicht immer gegeben gewesen – umgekehrt habe Mietzner zu wichtigen Ereignissen keine passenden Aufnahmen gefunden. Hinzu seien Fragen des Persönlichkeitsrechts gekommen: Manche gelungene Fotografie sei deswegen herausgeflogen, bei anderen seien die Gesichter nachträglich verpixelt worden.

Für sein Buch hat Mietzner die Aufnahmen in Themenbereiche gegliedert, die das Jahrzehnt prägten. Einer davon heißt „Das Stadtbild im Wandel“: Damals erlebte Lahr eine umfassende Entkernung, die vor allem dem stark zunehmenden Autoverkehr geschuldet war.

Die Anwesenheit der Kanadierbrachte auch Probleme

Eine weitere bedeutende Rolle spielten die Kanadier. Die Beziehung zu ihnen sei ambivalent gewesen, sagt Mietzner. Obwohl sie meist nur drei bis vier Jahre stationiert waren, sorgten sie einerseits für eine florierende Gaststättenkultur und zusätzliche Einnahmen, trieben andererseits aber auch den Mietspiegel in die Höhe. Dass die Vergangenheit in den Erinnerungen oft anders existiert, als sie tatsächlich war, zeigt sich für Mietzner im Falle des Anwesenheit der Soldaten besonders deutlich: Der leicht verklärte Blick, den viele Lahrer heute auf die Kanadier haben, habe damals keineswegs der einhelligen Stimmung entsprochen.

Auf diesen Umstand verweist auch der Untertitel des Buches: „Eine nostalgische Reise“. Der Ausdruck mag dem Historiker nicht so recht gefallen: „Das hat der Verlag so ausgesucht“, sagt er. Ihm sei aber durchaus bewusst, dass ein Großteil der potenziellen Kundschaft das Buch aus nostalgischen Gründen kaufe – etwa, weil sie Spuren ihrer eigenen Kindheit suchten. Mietzner sind diese Gefühle vertraut, doch er besteht darauf, zu differenzieren. Seine Stadtgeschichte knüpfe zwar an nostalgische Empfindungen an, ende aber nicht dort: „Es heißt oft, damals sei alles besser gewesen, aber das stimmt nicht.“ Ein Beispiel? „Die öffentliche Gewalt war damals deutlich größer. Mord gab es deutlich häufiger.“

Das kollektive Vergessen zeigt der Historiker auch an anderer Stelle auf. Ihm fiel eine Geschichte in die Hände, die sich 1972 abspielte: Im Anschluss an das städtische Lichterfest kam es zu Auseinandersetzungen zwischen rund 200 Jugendlichen und der Polizei, die in einer regelrechten Straßenschlacht endeten. Das Ereignis wurde zwar tagesaktuell diskutiert, geriet dann aber völlig in Vergessenheit.

In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts begann sich die Stimmung einzutrüben. Der Fortschrittsglaube war unter anderem durch die Ölkrise von 1973 erschüttert worden, und das machte sich auch in Lahr bemerkbar. Migrations- und Umweltpolitik tauchten auch in Lahr als relevante Themen auf. Die Vielzahl an Konflikten habe ihn bei der Durchsicht sehr überrascht, sagt Mietzner. Sie zeige aber auch die Fähigkeit der Lahrer, diese Auseinandersetzungen auszutragen. Für ihn war das ein Erbe der 68er-Bewegung: Selbst eher konservative Kräfte wie der Schwarzwaldverein seien plötzlich bereit gewesen, sich aktiv für ihre Belange einzusetzen. „Das gab es in den Jahrzehnten davor noch nicht“, so Mietzner.

Das Buch

Das Buch „Stadtgeschichte – Lahr – Eine nostalgische Bilderreise“ ist im Sutton Verlag erschienen und seit 8. Oktober 2025 im Buchhandel erhältlich.