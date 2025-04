Auch die Erdbeerkönigin ist da: Beim Oberkircher Erdbeerfest kommen rote Früchte ganz groß raus

Von Führungen übers Feld und durch die Stadt bis hin zum Kosten von Spezialitäten: Beim Erdbeerfest in Oberkirch soll am Wochenende, 24. und 25. Mai, ein buntes Programm geboten werden. Auch die Baden-Württembergische Erdbeerkönigin ist da.

Die Oberkircher Altstadt verwandelt sich am 24. und 25. Mai jeweils ab 11 Uhr in ein Paradies voller Erdbeerträume. Die Veranstalter erwarten tausende Besucher. Entlang der Festmeile laden Konditoren, Winzer, Gastronomen und Direktvermarkter dazu ein, ihre Spezialitäten zu kosten.

Doch nicht nur Bowlen, Kuchen oder Cocktails werden geboten. Neben den Auftritten regionaler Vereine und Tanzgruppen sorgen Open-Air-Konzerte musikalischer Formationen wie die Kultband „Miles“, „Avenue101“ mit Rock- und Popmusik, der Gitarrist „Wolfgang Biehler“, die Rock’n’Roll-Band „Big Wave and the Bandits“ oder das Acoustic-Duo „Wildflower Pure“ über beide Festtage hinweg für Stimmung in der Innenstadt, heißt es in der Ankündigung.

Wer schon immer mal genauer wissen wollte, wie die Erdbeeren angebaut werden, was die Vorteile des Tunnel- oder Freilandanbaus sind und wie unterschiedlich die heimischen Erdbeersorten schmecken, kann an einer „Hautnah“-Führung mit dem Erzeuger direkt am Erdbeerfeld teilnehmen. Abfahrt des kostenlosen Shuttlebusses ist an beiden Festtagen jeweils um 12.45 Uhr und um 14.45 Uhr am Bahnhof Oberkirch.

Auch über die Geschichte Oberkirchs gibt es viel zu erfahren

All jene, die nicht nur etwas über die Erdbeere, sondern auch über die Geschichte von Oberkirch erfahren möchte, dürfen sich auf eine Stadtführung unter der kundigen Leitung von Karl Schnurr freuen. Treffpunkt ist bei der Renchtal Tourismus GmbH in der Bahnhofstraße 16 (gegenüber dem Bahnhof). Beginn der Führung ist an beiden Festtagen jeweils um 15 Uhr.

Näheres über die Produktion von „Hochprozentigem“ kann am Stand der Brennerei Halter erfahren werden. Dort findet an beiden Festtagen jeweils um 14 und 16 Uhr eine Edelbrand- und Likörverkostung mit zahlreichen Informationen rund ums Schnapsbrennen statt.

Unter anderem mit Bowle kann angestoßen werden: Beim Oberkircher Erdbeerfest wird es viele Spezialitäten aus den roten Früchten zu kosten geben Foto: Stadt Oberkirch

Auch für die jungen Festbesucher gibt es Programm: Zauberclown Knöpfle verspricht eine Show voller Spaß, Staunen und Lachen, heißt es in der Ankündigung. Neben den Attraktionen der Vergnügungsbetriebe Hahn, unter anderem mit einem Kinderkarussell, ist auch eine Schmink- und Malstation aufgebaut. Für strahlende Kinderaugen will die Baden-Württembergische Erdbeerkönigin Magdalena I. sorgen, die den großen und kleinen Fans gerne Autogrammkarten ausstellt und für gemeinsame Erinnerungsfotos an der Fotowand bereitsteht.

Neben zahlreichen kulinarischen Leckereien können die Besucher auch Kreatives aus Holz, Stroh, Seifen, Papier, Filz oder Stein bestaunen. Im Rahmen des Kunsthandwerksmarktes auf dem Marktplatz, der an beiden Tagen von 11 bis 19 Uhr geöffnet ist, geben die Kunsthandwerker zum Beispiel Einblicke in das Drechseln sowie Flechten von Strohschuhen und bieten ihre Basteleien und Produkte zum Kauf an. Die beiden Oberkircher Holzbildhauer Gerd Dörflinger und Tobias Huber (Huberart) werden ihre Kunstwerke und die Arbeit eines Holzbildhauers auch live vor Ort präsentieren.

Erdbeerkönigin

Das Amt der Baden-Württembergischen Erdbeerkönigin ist ein relativ junges. Dieses wird erst seit 2019 gewählt. Bewerberinnen müssen ihre Kenntnisse im Obstbau sowie ihre Liebe zur heimischen Landwirtschaft unter Beweis stellen. Die Regierungszeit beträgt zwei Jahre. Die aktuelle Amtsinhaberin ist Magdalena Ziegler aus Lautenbach. Sie wurde 2024 in Oberkirch gekrönt.