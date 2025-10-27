Auch Deutschlandflagge ist weg: Fahnendiebstahl bei der Chrysanthema in Lahr

Noch ehe das große Blumenfestival überhaupt begonnen hatte, gab’s erste Verluste zu beklagen: Zwei Fahnen wurden gestohlen.
Marc Rinderspacher, Abteilungsleiter an der Badischen Malerfachschule, war beim Gespräch mit unserer Redaktion am Montagmorgen der Ärger noch anzumerken. Eine Klasse der Schule hatte zusammen mit Lehrlingen des BGL das Azubibeet bei der Chrysanthema gestaltet – es ist das auffällige Piratenschiff auf dem Museumsplatz, direkt vor der Geschäftsstelle der Lahrer Zeitung. Am Freitag war der „Fliegende Holländer“ fertig installiert worden – samt Galionsfigur, Goldschatz, Kanonen, Segel und Piratenflagge. Tags darauf fehlte die rote Piratenflagge mit Totenkopf, gekreuzten Schwertern und der Aufschrift „The flying Dutchman“ dann aber bereits.