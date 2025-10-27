Auch Deutschlandflagge ist weg: Fahnendiebstahl bei der Chrysanthema in Lahr

Noch ehe das große Blumenfestival überhaupt begonnen hatte, gab’s erste Verluste zu beklagen: Zwei Fahnen wurden gestohlen.

Marc Rinderspacher, Abteilungsleiter an der Badischen Malerfachschule, war beim Gespräch mit unserer Redaktion am Montagmorgen der Ärger noch anzumerken. Eine Klasse der Schule hatte zusammen mit Lehrlingen des BGL das Azubibeet bei der Chrysanthema gestaltet – es ist das auffällige Piratenschiff auf dem Museumsplatz, direkt vor der Geschäftsstelle der Lahrer Zeitung. Am Freitag war der „Fliegende Holländer“ fertig installiert worden – samt Galionsfigur, Goldschatz, Kanonen, Segel und Piratenflagge. Tags darauf fehlte die rote Piratenflagge mit Totenkopf, gekreuzten Schwertern und der Aufschrift „The flying Dutchman“ dann aber bereits.

Das Piratenschiff mit Fahne am Freitag und ohne am Montag Foto: Benjamin Obergföll/Schabel Den Schaden habe er gleich am Samstagvormittag festgestellt, erzählte Rinderspacher. Es sei sehr schade, dass diese besondere Arbeit junger Leute nicht heil geblieben sei und dass die Blumenfestival-Besucher das Schiff nun nicht in Gänze sehen könnten. Wie die Schüler über den Verlust denken, wisse er noch nicht, da die nun in den Herbstferien seien – aber sie seien bestimmt maßlos enttäuscht.

Junge Leute haben das Piratenschiff gestaltet

Um an die Flagge heranzukommen, musste der unbekannte Dieb über ein Chrysanthemenbeet gehen. Die Trampelspuren waren am Montagmorgen noch zu erkennen, als ein Zweier-Team vom BGL weitere Vandalismus-Schäden am Schiff beseitigte. Denn offenbar war auch versucht worden, eine der dortigen Kanonen zu stehlen – jedenfalls war der Holzgriff abgeknickt.

Den Griff konnte der BGL reparieren, doch die Flagge kann nicht ersetzt werden. „Sie war nicht gekauft, sondern selbst hergestellt, ein Unikat also“, so Rinderspacher. Das Bild des Piratenschiffs sei somit unwiederbringlich beschädigt, bedauert der Berufsschullehrer, der den Diebstahl anzeigen wird, wie er angekündigt hat.

In dem Schiff – eines der auffälligsten Motive der Chrysanthema – steckt eine Menge Arbeit, wie die Stadt in einer Mitteilung informiert. In der Badischen Malerfachschule kreierten demnach 35 Schüler, die sich in der Ausbildungsvorbereitung befinden, Besatzung und Reichtümer des fliegenden Holländers.

Die Seefahrer bestehen aus Schaufensterpuppen, die von einem Lahrer Modegeschäft gespendet worden waren. Damit sie Wind und Wetter standhalten, seien die Modepuppen zunächst grundiert, beschichtet und anschließend lackiert worden. Die Schatztruhen sind mit Styropor unterlegt und mit Münzen aus Gips gefüllt. Um dem Geisterschiff den nötigen Gruselfaktor zu verleihen, gestalteten die Schüler zusätzlich Skelette von Menschen, Tieren und Fabelwesen.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Ausbildungsvorbereitungsklasse streben einen berufsoffenen Hauptschulabschluss an. Bisherige Absolventen hätten danach unterschiedlichste Wege eingeschlagen, heißt es – von sozialen oder handwerklichen Berufsausbildungen über den Besuch weiterführender Schulen bis hin zum Studium.

Fahne war schon vor Start der Schau verschwunden

Das dazugehörige Beet ist indessen eine Arbeit des BGL-Nachwuchses, der das Meer rund um das Schiff mit 1400 Chrysanthemen bestückte. Die Idee zur Kooperation mit der Badischen Malerfachschule kam von BGL-Ausbilder Benjamin Obergföll, der die Auszubildenden bei der Arbeit an dem Beet auch betreut hat, informiert die Stadt.

Auch das Beet auf dem Schlossplatz wurde in Mitleidenschaft gezogen, noch ehe die Chrysanthema am Samstagmittag überhaupt eröffnet wurde. Der dortige Garten des Eurodistrikts gliedert sich in zwei Flächen, wobei der „Rhein aus Chrysanthemen“ das verbindende Element ist. „Durch das Zusammenspiel von Farben und Formen der Chrysanthemen und Weiden wird die deutsch-französische Freundschaft und die Schönheit unserer gemeinsamen Region hervorgehoben“, heißt es auf der dortigen Erklärtafel.

Der Schlossplatz am Montag ohne Fahnen Foto: red

Zu dem Ensemble gehörten auch zwei große Fahnen – eine schwarz-rot-goldene und eine blau-weiß-rote. Die deutsche wurde in der Nacht zu Samstag gestohlen, woraufhin der BGL auch die französische entfernt hat, da das Bild sonst uneinheitlich geblieben wäre. Auch dieses zentrale Beet bekommt man zurzeit also nicht so zu sehen, wie es gedacht war. Ob die Flaggen ersetzt werden, war am Montag noch nicht bekannt.