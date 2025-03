Auch der Park im Fokus: Besuchertag in der Freudenstädter Waldlust am Sonntag

Spannende Einblicke und überraschende Eindrücke verschaffen in ein Kulturdenkmal von Rang – das will auch wieder der kommende Besuchertag im Grandhotel Waldlust am Sonntag, 16. März, von 13 bis 17 Uhr.

Das Kulturdenkmal Waldlust in Freudenstadt öffnet am kommenden Sonntag, 16. März, wieder seine Türen. Die Denkmalfreunde Waldlust wollen Denkmal-Interessierten und Sonntagsausflüglern dabei Gelegenheit bieten, ein stadtbildprägendes historisches Gemäuer, das von außen wie innen fasziniert, näher zu erkunden und zu erleben.

Die Denkmalbesucher können an diesem Nachmittag wieder durch die Säle der Gesellschaftsebene flanieren oder an einer der stündlich angebotenen Führungen durch verschiedene Partien des Hauses teilnehmen. Die Führungen starten um 13, 14, 15 und 16 Uhr in den „Vittali-Foyers“, den frisch anrestaurierten Eingangssälen der Waldlust. Auch der im vergangenen Jahr neu eingerichtete Museumsraum im alten Damensalon mit Fotos und Dokumenten aus der Hotelgeschichte ist geöffnet.

Eine besondere Berücksichtigung findet am Sonntag der erst kürzlich ausgelichtete und zu neuer Wirkung gebrachte ehemalige Hotelpark Waldlust, heißt es weiter in der Ankündigung der Denkmalfreunde.

Dort stand im Hinblick auf die Gartenschau Freudenstadt-Baiersbronn und in Vorbereitung auf das „Waldlust-Kunstevent 2025“ ein manueller und maschineller Pflege- und Kultivierungseinsatz an.

Ein Gartendenkmal

Damit soll nicht nur das besondere Gartendenkmal „Historischer Hotelgarten“ wieder erfahrbar und sichtbar gemacht werden. Auch der geplante Waldlust-Kunstpfad, in Realisierung begriffen mit der Akademie für Kunst in Karlsruhe, soll so erschlossen und landschaftlich ausgeformt werden.

Im historischen Ballsaal sind Kaffeetische angerichtet. Dort können Kaffee und Kuchen sowie Getränke in elegant-entspannter Atmosphäre genossen werden.

Wie schon beim Februar-Besuchertag wird der singende „Oberkellner Leopold“ im Festsaal seine spritzig-munteren Schlagermelodien, vergnüglichen Couplets und schmissigen Operetten-Evergreens zur Unterhaltung servieren.

Am Infotisch der Denkmalfreunde Waldlust gibt es Informationen zu den aktuellen Projekten und Vorhaben für den Erhalt des denkmalgeschützten alten Palasthotels. Der Eintritt zum Besucher-Programm ist frei.