Auch der ABC-Zug war im Einsatz: Darum rückte die Feuerwehr am Hausacher Bahnhof an

1 Ein Großaufgebot an Feuerwehr sorgte am Mittwochabend am Hausacher Bahnhof für Aufsehen. Schuld war ein defektes Ventil an einem Kesselwaggon (rechts im Bild). Foto: Ramsteiner

Ein undichtes Waggonventil sorgte am Mittwochabend am Hausacher Bahnhof für ein Großaufgebot.









Wenn die Feuerwehr schon bei der Alarmierung immer so genau wüsste, was auf sie zukommt, wäre der Aufwand, den sie am Mittwochabend betreiben musste, vermutlich wesentlich kleiner gewesen. Aber gemeldet wurde um 18.15 Uhr ein „Produktaustritt aus einem Kesselwaggon“, der schon seit einiger Zeit im Hausacher Bahnhof geparkt war.Und das hätte alles Mögliche bedeuten können und setzte alles in Gang, was in so einem Fall in Gang gesetzt werden muss, allen voran den ABC-Zug Oberes Kinzigtal, der in Hausach stationiert ist – und die Sperrung der Bahnstrecke am Bahnhof in Hausach. Der ABC-Zug habe die Sache kontrolliert, es sei „lediglich etwas Benzin ausgelaufen in nicht sonderlich großer Menge“, sagte der Sprecher der Hausacher Feuerwehr Sascha Kleindienst auf Anfrage, aber gerade an der Bahnstrecke werde dann schon mal ein „etwas größeres Geschütz aufgefahren“.