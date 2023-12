Auch das Klinikum war betroffen: So lief der fünfstündige „Blackout“ in Lahr

So lief der fünfstündige „Blackout“ in Lahr

1 Einige Teile Lahrs, vor allem in der Nord- und Oststadt sowie rund um das Klinikum, waren von einem Stromausfall betroffen. Foto: Bildstein

Plötzlich ist der „Saft“ weg: In großen Teilen der Lahrer Nord- und Oststadt fiel am Donnerstagmorgen der Strom aus. Ursache: ein defekter Stecker. Auch die Burgheimer Kita und die Klinik waren betroffen.









Link kopiert



4.35 Uhr am Donnerstagmorgen: Ganz Burgheim ist plötzlich dunkel. Nur das Krankenhaus erstrahlt noch hell. Auch in anderen Bereichen der Lahrer Nord- und Oststadt sowie der Innenstadt ist der „Saft“ zunächst weg. Nach einer Stunde gehen in einigen Haushalten die Lichter wieder an, um 9.50 Uhr ist die gesamte Versorgung wieder hergestellt.