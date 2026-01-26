Auch dank des NS-Dokuzentrums: Freiburger Museen erzielen Besucherrekord

361 022 Besucher sind 2025 in die fünf Häuser der Stadt gekommen. 40 000 haben das neue NS-Dokuzentrum besucht.
Mit ihren Ausstellungen, Projekten und Vermittlungsangeboten erzielten die fünf städtischen Museen in Freiburg einen Besucherrekord. Insgesamt kamen 361 022 (2024: 325 726 Besucher) Menschen in das Augustinermuseum, das Museum für Neue Kunst, das Museum Natur und Mensch, das Archäologische Museum Colombischlössle sowie in das neu eröffnete Dokumentationszentrum Nationalsozialismus (DZNS).