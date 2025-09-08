Auch Besuch im Landtag geplant: Lahrer VHS stellt buntes Programm vor

Die Volkshochschule bietet in ihrem neuen Programm insgesamt 700 Veranstaltungen in Lahr und der südlichen Ortenau an – einmal geht’s sogar nach Stuttgart.

Das neue VHS-Programmheft erscheint laut Mitteilung der Stadtverwaltung am Samstag, 13. September, als Beilage in den Lahrer Tageszeitungen, in der Auslage in vielen Orts- sowie Gemeindeverwaltungen, Banken, Einkaufszentren, der Mediathek und im Kultur-Büro sowie als E-Paper und E-Katalog auf der Website https://vhs.lahr.de, auf der die Kurse online buchbar sind. Das Semester startet am Montag, 29. September.

Beratungsabend für Sprachen: Das Angebot informiert am Montag, 22. September, von 16 bis 18 Uhr über Englisch- und Französisch-Sprachkurse. Auch online gibt’s die Möglichkeit, einen kostenlosen Sprach- beziehungsweise Einstufungstest zu absolvieren, um das passende Kursangebot für sich zu finden.

Schwerpunktthema „#Zukunftsort_vhs: Kompetenzen für morgen“: Mit welchen Kompetenzen lässt sich die Zukunft mitgestalten? Es ist wichtig, dass Menschen ihr Wissen und ihre Fähigkeiten lebenslang weiterentwickeln. Die VHS bietet mit ihrem aktuellen Schwerpunktthema „#Zukunftsort_vhs: Kompetenzen für morgen“ vielfältige Impulse, heißt es in der städtischen Mitteilung. Künstliche Intelligenz, Resilienz, Balkonkraftwerke und die Landtagswahl Baden-Württemberg sind einige Beispiele. Im neuen Programm finden sich viele weitere Veranstaltungen zu sozialen Kompetenzen, Wissen über die digitale Welt und ökologischem Handeln.

Geschichte und Politik: Informationen über die Arbeit des Landtags und der Landesregierung gibt es bei einer Landtagsfahrt und in Vorträgen. In einer Ausstellung bilden KI-erzeugte Bilder die Wahlkampfprogramme von Parteien ab. Stadthistoriker Thorsten Mietzner zeigt in einem Vortrag zur Lahrer Geschichte, wie ganz normale Menschen einen Anteil an Verbrechen im Nationalsozialismus hatten. Einen Blick in die Geschichte der Russlanddeutschen wirft zum Semesterauftakt eine Ausstellung, die in Kooperation mit der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland gezeigt wird. Die Öffentlichkeit ist zur Vernissage am Montag, 29. September, eingeladen. Beim Schottland-Abend sprechen die Schottland-Kenner Udo Seiwert-Fauti und Michael Schmidt über Landschaften, Menschen und Whisky und zeigen beeindruckende Bilder. In der bundesweiten Online-Vortragsreihe „vhs.wissen live“ geben Experten aus Wissenschaft und Kunst Einblicke in ihre Arbeitsfelder.

Kultur und Kreativität erleben: Die Tagesfahrten mit dem Lahrer Geografen Helmut Stingl gehen im Herbst nach Basel und Baden-Baden. Auch ein Vortrag stellt das traditionelle und das moderne Basel vor. Ab Freitag, 7. November, präsentiert der VHS-Aquarell-Kurs unter Leitung von Karin Wohlrabe seine Bilder in einer Ausstellung im Haus zum Pflug. Die Tanzshows der Lahrer Orienttanzkurse begeistern seit langem ihr Publikum, heißt es in der Mitteilung. Das Thema am Samstag, 27. September, heißt „Bolero Arabica“ – getanzt wird zur Musik von Maurice Ravel. Neue Kurse zum Kreativen Schreiben laden ein, Tagebuch, Briefe oder Geschichten zu schreiben. Innenarchitektur und Raumgestaltung kann man im Online-Kurs lernen und das eigene Zuhause neu gestalten. Das Angebot für Kultur und Gestalten umfasst auch Musizieren, Malen, Zeichnen, Töpfern, Goldschmieden und kreatives Gestalten.

Verbraucherfragen: Bei Betriebsbesichtigungen wie bei der Firma Simona in Ringsheim oder bei Schneider Electric in Lahr lernen die Teilnehmer Produkte und Arbeitsabläufe in ortsansässigen Unternehmen kennen. Vorträge zu energetischer Sanierung und Heizung helfen bei finanziellen Entscheidungen, verspricht die Stadtverwaltung.

Gesund und fit: Gesundheitsthemen werden in Vorträgen zu Schilddrüsenknoten, Diabetes und Psychosomatischer Medizin behandelt. Neben Yoga, Qigong und Tai Chi neu im Programm sind Kurse zu Feldenkrais – einer körperorientierten Methode, die mit sanften Bewegungen und bewusster Wahrnehmung das Körperbewusstsein verbessert. Ziel ist, effizientere Bewegungsmuster zu entwickeln, um Schmerzen zu lindern und die Lebensqualität zu steigern. Eine Vielzahl von Präventionskursen im Bewegungsbereich fördern die Beweglichkeit und halten fit im Alltag. Hier findet sich für fast jedes Anliegen ein Angebot, wie die Verwaltung hervorhebt. Im Ernährungsbereich gibt’s eine Online-Reihe zum Thema Lebensmittelverschwendung. Ganz analog und vor Ort besteht außerdem die Möglichkeit, sich in Kochkursen neue Ideen und Anregungen zu holen.

Sprachen lernen: Im Herbstsemester werden Kurse in sieben Sprachen angeboten, darunter neue Anfängerkurse für Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Für Interessierte mit Vorkenntnissen, die ihr Französisch auffrischen und in der Praxis anwenden möchten, startet ein Kurs in leichter Konversation auf Sprachniveau A2-B1. Neben den Standardkursen gibt’s außerdem kompaktere Reisekurse A1 für Italienisch und Spanisch mit vier bis sechs Terminen, bei Spanisch für Interessierte mit ersten Vorkenntnissen. Neu im Programm bei den selten gelernten Sprachen ist ein Kompaktkurs Russisch, der an zwei Samstagen einfache Redemittel zur Verständigung sowie einen Einstieg in das kyrillische Alphabet vermittelt. Er ist auch geeignet für Interessierte, die ehrenamtlich oder beruflich mit russischsprachigen Menschen zu tun haben.

Computer und KI: Für viele steht der Wechsel auf Windows 11 an. Der Kurs „Umstieg auf Windows 11“ zeigt die Änderungen und hilft, den Wechsel besser zu bewältigen. Die Programme des Microsoft-Office-Pakets Word, Excel und Outlook sind zentral im Büroalltag und werden bei der VHS in Grundlagen- und Aufbaukursen vermittelt. Ein weiteres wichtiges Thema ist KI, da sie Arbeitsabläufe und Entscheidungen vereinfachen kann, heißt es in der Mitteilung. Um zu vermitteln, wie Nutzer richtig damit umgehen und Fallstricke vermeiden, werden Kurse und Vorträge angeboten.

Schulabschlüsse nachholen: An der Volkshochschule Lahr haben Erwachsene die Möglichkeit, in der Abendschule den Realschulabschluss, die Fachhochschulreife oder das Abitur zu erlangen. Ein kompetentes Schulteam unterstützt beim Erreichen dieser Ziele, wie die Stadtverwaltung hervorhebt. Ein Schulgeld wird nicht fällig. Schulbeginn für die Startklassen ist am Montag, 22. September.

So läuft die Anmeldung

Eine persönliche oder telefonische Anmeldung im VHS-Büro in der Kaiserstraße 41, Telefon 07821/91 80, ist ab Montag, 15. September, zu den üblichen Öffnungszeiten möglich. Diese sind montags von 9 bis 12 Uhr, dienstags (telefonisch) von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 9 bis 12:00 Uhr und donnerstags von 13 bis 18 Uhr.