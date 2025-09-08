Auch Besuch im Landtag geplant: Lahrer VHS stellt buntes Programm vor

Die Volkshochschule bietet in ihrem neuen Programm insgesamt 700 Veranstaltungen in Lahr und der südlichen Ortenau an – einmal geht’s sogar nach Stuttgart.
Das neue VHS-Programmheft erscheint laut Mitteilung der Stadtverwaltung am Samstag, 13. September, als Beilage in den Lahrer Tageszeitungen, in der Auslage in vielen Orts- sowie Gemeindeverwaltungen, Banken, Einkaufszentren, der Mediathek und im Kultur-Büro sowie als E-Paper und E-Katalog auf der Website https://vhs.lahr.de, auf der die Kurse online buchbar sind. Das Semester startet am Montag, 29. September.