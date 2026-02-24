Auch Baden-Württemberg betroffen?: Verdi ruft zu bundesweiten Warnstreiks im Nahverkehr auf

Am Freitag und Samstag ruft Verdi bundesweit zu Warnstreiks im ÖPNV auf. Was das für Bus- und Bahnfahrende sowie den Berufsverkehr bedeutet.
Die Gewerkschaft Verdi ruft für Freitag und in manchen Regionen auch für Samstag zu bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf. Ob auch in Baden-Württemberg gestreikt wird, ist allerdings noch unklar, eine Entscheidung soll im weiteren Verlauf der Woche fallen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, sollen die Beschäftigten in fast allen Bundesländern die Arbeit niederlegen.