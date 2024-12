Auch Alkohol und Zigaretten sind tabu!: Bisinger lädt zu veganer Silvesterparty ein

Eine Silvesterparty ohne Alkohol, ohne Zigaretten und ohne tierisches Essen – sie veranstaltet der Student Simon Heim aus Bisingen. Der 24-Jährige will junge Menschen im Alter zwischen 18 und 28 Jahren mit ähnlichen Interessen und Werten in den Austausch bringen.

Hierbei ist die vegane Silvesterparty seine erste Veranstaltung. Sie könnte den Auftakt zu einer Reihe an veganen Events geben. Dieses Vorhaben nennt er selbst „Vegavent“ – ein Wortspiel aus „vegan“ und „Event“.

Brettspiele, Darts, Tischkicker, ein Quiz, Lichtshow und Feuerwerk sollen bei der Silvesterparty für ein abwechslungsreiches Programm sorgen, bei dem für jeden etwas dabei sei, verspricht der Bisinger. „Es wird nicht langweilig werden.“ An Ideen würde es ihm nicht mangeln, sagt er und lacht.

Für seine Veranstaltung hat er sogar eine Website eingerichtet und einen Instagramkanal eröffnet. Darüber können Interessierte mit ihm in Kontakt treten. Eine Anmeldung zu dem Event ist nur über Instagram möglich.

Nach 30 Tagen war er vom Veganismus überzeugt

Doch warum sind Zigaretten, Alkohol und tierische Produkte auf der Veranstaltung tabu? „Wenn die richtigen Leute zusammenkommen, dann ist das nicht notwendig“, findet Heim. Er selbst lebt seit vier Jahren vegan, berichtet der 24-Jährige. Er habe schon immer ungern Fleisch gegessen, da ihn die ethischen Aspekte beunruhigten. Und nach einem 30 Tage-Selbsttest entschloss er, vegan zu bleiben. Alkohol und Zigaretten konsumiere er ebenfalls nicht. Das sei zum Spaß haben nicht nötig, ist der Bisinger überzeugt.

Simon Heim veranstaltet in Bisingen sein erstes veganes Event. Er freut sich auf den abwechslungsreichen Abend. Foto: Elena Baur

Für den Abend plant er ein zwei Gänge-Menü, dass er selbst kocht. Was es genau zum Essen gibt, verrät er im Gespräch mit unserer Redaktion allerdings nicht. Das soll eine Überraschung werden. Auch den Rest der Veranstaltung plant er selbst. Dabei bekommt er Unterstützung von seiner Familie.

„Die Veranstaltung ist das Gegenteil von Zwang“

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr in einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Bisingen und wird gegen 1 Uhr enden. Dabei soll eine Teilnahme nicht an einer fehlenden Bus- oder Zugverbindung nach Hause scheitern, versichert der 24-Jährige. Notfalls will er die betroffenen Gäste nach der Party nach Hause fahren.

„Die Veranstaltung ist das Gegenteil von Zwang“, beteuert Heim. Daher sei auch der Eintritt auf Spenden-Basis.

Die Teilnehmerzahl ist auf acht Party-Gäste begrenzt. Damit wolle er sicherstellen, dass „kein Chaos“ entsteht. „Acht Personen sind ein guter Punkt um zu Starten“, meint Heim. Und auch die Location begrenze die Anzahl. Außerdem sei er gespannt, wie groß die Zielgruppe im Zollernalbkreis ist.

Wen will der Bisinger mit seiner veganen Party ansprechen? Durch das Rahmenprogramm selektiere sich die Zielgruppe selbst, ist sich der 24-Jährige sicher. Besonders wichtig ist ihm, dass er mit der veganen Veranstaltung keinesfalls eine Spaltung zwischen „veganen“ und „nicht veganen“ Menschen fördern will. So sind auch „Nicht-Veganer“, die offen sind und Interesse haben, zu der Party eingeladen.

Keine Gruppe für Veganer im Zollernalbkreis

Die Idee kam Simon Heim Mitte November – ihm fiel auf, dass es im Zollernalbkreis keine aktive Gruppe gibt, die Veganer zusammenbringt. In Rottweil gebe es beispielsweise die Facebook-Gruppe „Vegan im Kreis Rottweil“. Daher beschloss der Student, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und „Vegavent“ zu gründen.

Wenn die Silvester-Party gut angenommen wird, möchte der Bisinger weitere Events anbieten. Dabei sei er offen für Anregungen aus der Community, so Heim. Er könne sich zum Beispiel ein Tischkicker-Turnier vorstellen.

Weitere Informationen

Simon Heim

Der 24-Jährige aus Bisingen macht derzeit sein Master-Studium an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen im Bereich Advanced IT-Security. Nebenher arbeitet er für einen IT-Konzern in München.

Anmeldung

Auf der Website https://vegavent.de/ gibt es weitere Informationen zum Ablauf und der Anmeldung für das vegane Silvester-Event. Eine Anmeldung ist lediglich über Instagram möglich.