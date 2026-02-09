Au-pair in Amerika: Manches erinnert Chiara Pfrommer in den USA sogar an Calw

Chiara Pfrommer aus Weltenschwann verbringt ein Jahr bei einer Gastfamilie im US-Staat Georgia. Was der 18-Jährigen an Land und Leuten so gut gefällt.
Bis vor Kurzem, da sah das Leben von Chiara Pfrommer noch ganz anders aus. Die 18-Jährige hat im Sommer ihr Abitur am Hermann-Hesse-Gymnasium abgelegt, und danach unter anderem ein Praktikum in unserer Redaktion absolviert. Und dann zog es die junge Weltenschwannerin in die große, weite Welt: Seit dem 5. Dezember lebt sie als Au-pair bei einer Gastfamilie im US-Bundesstaat Georgia.