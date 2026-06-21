Atzenbach feiert: Dorfhock und Fußball – das klappt

1 Ortsvorsteher Tobias Zimmermann und Musikvorsitzende Stefanie Trautner beim Fassanstich Foto: Wolfgang Grether Beim dreitägigen Dorfhock des Musikvereins Atzenbach gab’s auch Public Viewing.







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Pünktlich zum ersten Bierausschank füllte sich der Dorfplatz Atzenbach am Samstag. Heiß war’s und auch das wird das Vorstandsteam um Stefanie Trautner und Simone Behringer vom Musikverein Atzenbach gefreut haben, denn gutes Wetter bedeutete für den Dorfhock auch guten Ausschank. Den Fassanstich erledigte Ortsvorsteher Tobias Zimmermann tatsächlich präsidial: Drei Schläge, kein Spritzer und dann ging es raus das erste Bier als Gratisrunde und das Fest nahm seinen Lauf, begleitet vom befreundeten Musikverein aus Buchenbach. Der Traditionsverein vom Hotzenwald ließ sein breites Repertoire hören. Vom Fliegermarsch bis „Boogie forever“ war für alle etwas dabei. Dorfhock und Fußball-WM – geht das? Ja, beim Fest gab es einen Riesenfernseher im Zelt und so freuten sich die Fußballfreunde ausgiebig über den späten Sieg der deutschen Elf. Die Gäste trafen sich am Sonntag zum Frühschoppen mit dem Musikverein Harmonie Horheim. Die Trachtenkapellen aus Aitern und Häg sowie der Musikverein Minseln komplettierten das Programm am Nachmittag. Am Montag feiern dann die Handwerker noch ihren Hock mit musikalischer Begleitung durch die Musiker aus Rohmatt.