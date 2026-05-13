„Atypischer Sonderfall“: Schuttertal startet Runde zwei im Kampf gegen weitere Windradflächen

Auch in der zweiten Offenlage des Regionalplans Windenergie forciert die Gemeinde Schuttertal die Streichung von weiteren Vorranggebieten.
Einmal mehr hat sich der Schuttertäler Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstagabend mit dem Thema Windkraft beschäftigt. Erneut ging es um die Teilfortschreibung des Regionalplans. Dieser soll im Gebiet des Regionalverbands Südlicher Oberrhein regeln, wo Windenergieanlagen in Zukunft leichter genehmigt und gebaut werden können, weil gewisse notwendige Untersuchungen bereits abgeschlossen sind. Diese Areale nennt der Regionalverband Vorranggebiete. 1,8 Prozent der Fläche Baden-Württembergs, so der Plan der Landesregierung, müssen als solche ausgewiesen werden. Das Ziel ist, die Energiewende voranzutreiben.