3 Vom Aussichtsturm führt das Oberrohr der Flyline zum Wendelturm. Foto: Biermayer

Schömberg ist um eine weitere touristische Attraktion reicher. Am Samstag nahm die Flyline offiziell ihren Betrieb auf. Weil die passenden Gurte noch nicht geliefert werden konnten, müssen die Besucher aber noch warten, bis sie mit dem Flying Fox fahren können.















Schömberg - Für Michael Wernecke war es ein besonderer Tag. Der Geschäftsführer der Schömberg Erlebnis GmbH, der Betreiberfirma des Turms und der beiden Seilrutschbahnen, war am Samstag gut gelaunt. Denn nach langer Planungs- und Bauzeit konnte die Flyline endlich eröffnen. Zu dem Festakt waren rund 80 geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft gekommen. "Heute ist es soweit", freute sich Wernecke in seiner Ansprache. Er ließ die vergangenen Jahre noch einmal Revue passieren. Ursprünglich habe er die Seilrutschbahnen eigentlich im Eulenbachtal realisieren wollen. Daraus sei aber letztendlich nichts geworden. Als dann in Schömberg die Idee mit dem Turm aufkam, habe er die Gelegenheit genutzt.

Einige Widrigkeiten

Ganz einfach sei die Umsetzung dennoch nicht gewesen. Man habe mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen gehabt. Es habe Hindernisse in den Behörden gegeben, Widerstände aus der Bevölkerung, und nicht zuletzt die Pandemie habe immer wieder für Verzögerungen gesorgt. Umso glücklicher sei er, sein "Herzensprojekt" jetzt an den Start bringen zu können. Er sei verrückt genug, um sich nicht von seinem Weg abbringen zu lassen, meinte Wernecke.

Das ganze Projekt hätte er ohne Hilfe aber nicht realisieren können. Er bedankte sich bei den Gesellschaftern der GmbH. Gemeinsam habe man 4,2 Millionen Euro investiert. Auch Bürgermeister Matthias Leyn und der Gemeinderat hätten ihn sehr unterstützt. Ebenso habe sich Landrat Helmut Riegger für das Projekt eingesetzt. Hier konnte sich Wernecke eine kleine Spitze wegen der langwierigen Genehmigungsverfahren allerdings nicht verkneifen.

Dickes Lob an Baufirmen

Auch bei den beteiligten Baufirmen bedankte er sich. Diese hätten hervorragende Arbeit geleistet. Denn bei dem Projekt sei es manchmal auf Millimeter angekommen. In nur sieben Monaten Bauzeit seien die Anlagen fertiggestellt worden. "Gemeinsam haben wir etwas Einzigartiges geschaffen", so Wernecke. Vergleichbares gebe es in ganz Baden-Württemberg nicht.

"Solche Visionäre braucht eine Gemeinde und die Gesellschaft", lobte Bürgermeister Leyn Wernecke. Für den Tourismus in Schömberg seien sowohl der Turm als auch die beiden Seilrutschbahnen sehr wichtig. Umso schöner sei es, dass das Projekt von lokalen Investoren umgesetzt worden sei. "Als Gemeinde sind wir stolz und voller Freude", meinte Leyn zur Eröffnung.

Landrat Helmut Riegger betonte die Wichtigkeit der Anlage für den Landkreis als Tourismusstandort. Davon profitiere die ganze Region. "Dass es private Investoren für ein solches Projekt gibt, ist genau das was wir brauchen", meinte er. Hier werde etwas gemacht und nicht der Kopf in den Sand gesteckt.

Landrat: "Genehmigungsverfahren zu lang und zu kompliziert"

Riegger ging dann auf das langwierige Genehmigungsverfahren ein. "Wir sind zu kompliziert geworden", meinte er. "Es geht nichts vorwärts", fügte er hinzu. Die Verfahren seien zu lang. Es sei an der Landes- und Bundespolitik, diese zu vereinfachen. Egal, ob Flyline, Windräder oder Funkmasten – bei allem dauere es Jahre, bis die Umsetzung erfolge. "Ich habe nur Mist auf dem Tisch", so der Landrat zu den vielen Genehmigungsschritten. "Ich will, dass was geht – nicht, dass was nicht geht", meinte er. Das Projekt in Schömberg sei ein positives Beispiel, dass so etwas gelingen könne.

Strecke rund 500 Meter lang

Der Landrat war schließlich der erste, der nach der offiziellen Eröffnung und Schlüsselübergabe die Flyline testete. Von der 35 Meter hohen Plattform des Turms ging es für ihn auf die etwa 500 Meter lange Strecke. Das Oberrohr schlängelt sich an dem Wendelturm hinab, um dann zwischen den Bäumen im Wald zu verschwinden. Nach etwa dreieinhalb Minuten war Riegger am Ziel. "Es war sehr schön", zog er als Fazit der Jungfernfahrt. Dem Landrat folgten noch viele der geladenen Gäste. Auch Wernecke selbst begab sich in den Sitzgurt. Er sei zwar schon etwa 20 Mal gefahren, aber es sei trotzdem jedes Mal schön, meinte er.

Ab Samstagmittag war die Flyline dann für jedermann geöffnet. Bei gutem Wetter genossen die Besucher die Vogelperspektive auf den Wald. Am ganzen Wochenende gab es zur Eröffnung ein Rahmenprogramm. In ganz Schömberg widmeten sich Gastronomen und Einzelhändler mit vielen Aktionen und Angeboten der neuen Attraktion.