Schiltach - In der Bachstraße wird die Zeit zurückgedreht. Die Nachbarn Waltraud und Karl Fehrenbacher, Sandra Fehrenbacher, Ulrike und Simon Wolber, Elke und Matthias Gruber sowie Patrick Schrempp haben ein Haus aus dem 18. Jahrhundert wiederaufleben lassen.

Mit der Krippe beginnt alles

Entstanden ist die Idee, ein vorweihnachtliches Ausflugsziel zu erschaffen, bereits im vergangenen Jahr. "Als das meiste wegen Corona ja geschlossen war", erzählt Waltraud Fehrenbacher im Gespräch mit unserer Redaktion. Damals entstand eine Weihnachtskrippe mit Figuren in Originalgröße. Sie kam bei der Bevölkerung gut an, schildert Fehrenbacher. Doch dieses Jahr sollte es etwas Neues sein: Die ganze Gruppe war von der Idee begeistert, ein Tagelöhnerhaus aus der Zeit um 1880 zu bauen. Waltraud Fehrenbacher ist die Begeisterung für das Projekt auch noch jetzt, wo das Haus steht, anzumerken. Sie erzählt, wie die unterschiedlichen Vorstellungen der Einzelnen und die jeweiligen Ideen miteinander verbunden wurden.

Liebevolle Details

Die Freunde starteten mit dem Umbau von der Krippenhütte zum Tagelöhnerhaus. Aus dem Schopf wurde ein halb offenes Haus mit zwei Zimmern aus altem Holz. Dann konnten sich die Beteiligten der Inneneinrichtung und Dekoration widmen. "Dafür hat jeder etwas beigesteuert", sagt Fehrenbacher. Das meiste in dem Haus seien original alte Sachen. Liebevoll wurde auf jedes Detail geachtet, sei es das alte Holzkastenbett mit Nachttopf, der Herrgottswinkel in der Wohnstube, oder die selbst genähten, rot karierten Vorhänge.

So realistisch wie möglich

In dem Taglöhnerhaus sollte die damalige Zeit "so realistisch wie möglich" dargestellt werden, so Waltraud Fehrenbacher. Das sei vor allem ihrem Mann Karl besonders wichtig gewesen. Sie hätten beide "eine große Leidenschaft für Altes". Weil die Freunde alle kreativ seien, konnte sich jeder auf seine Weise einbringen. Karl Fehrenbacher konnte beispielsweise als Zimmermann glänzen, Patrick Schrempp übernahm die Elektrik, sodass das Haus bei Dunkelheit auch schön beleuchtet ist.

Der Platz um das Häuschen bietet Sitzmöglichkeiten durch Stämme. Kleine Weihnachtsbäume ringsherum runden das Ambiente ab. Sie wurden der Gruppe als Spende zur Verfügung gestellt, sagt Fehrenbacher.

Krippe und Christbaum zu Weihnachten

Gute vier Wochen Arbeit stecken in dem Haus, an dem immer wochenends gearbeitet wurde. Pünktlich zum vierten Advent sollen am heutigen Samstag auf dem vorgesehenen Podest in dem Häuschen noch eine Krippe und ein Weihnachtsbaum aufgestellt werden – natürlich ohne Christbaumkugeln, sondern passend zur damaligen Zeit mit Äpfeln und Strohsternen.

Ziel war es, "ein geselliges Plätzchen für jedermann zu schaffen", erzählt Fehrenbacher. Viele Schiltacher haben von der kleinen Attraktion in der Bachstraße schon gehört – und so lockt das Taglöhnerhaus immer wieder Interessierte an. Dabei können gerade ältere Besucher sich an den alten Dingen erfreuen, die sie vielleicht sogar von früher wiederentdecken.

Kinder suchen die Maus

Auch Kinder kommen auf ihre Kosten –­ durch eine besondere Aktion: Die jungen Besucher können das Versteck einer Stoffmaus ausfindig machen, das sich jeden Tag aufs Neue ändert. Es sei schön zu sehen, "wie respektvoll alle miteinander umgehen", betont Waltraud Fehrenbacher, "gerade zu Corona-Zeiten". Die Menschen warteten geduldig und drängten sich nicht aufeinander. Ab und zu treffen sich auch die Gründer selbst in ihrem Haus für ein gemütliches Zusammensein.

Ideen gibt es schon

Bis Januar soll das Taglöhnerhaus "auf jeden Fall stehen bleiben". Was dann daraus wird, steht noch offen. "Ideen gibt es schon verschiedene", sagt Waltraud Fehrenbacher und lächelt. Aber die sollen noch nicht verraten werden, damit auch noch ein kleiner Überraschungseffekt für das kommende Jahr bleibt. Und irgendwie gehört der Zauber kleiner Geheimnisse ja auch zur Weihnachtszeit dazu.