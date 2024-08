Such- und Rätselspaß im Maislabyrinth

Attraktion in Harthausen

1 Jörg Thudium (von links) und seine Frau Ilsa sowie Johanna (vorne), Katja, Max und Jan Thudium freuen sich über viele Besucher. Foto: Cools

Es ist wieder da – wenn auch an anderer Stelle: das Maislabyrinth in Harthausen. Ab Samstag, 24. August, darf sich wieder jeder Interessierte daran versuchen, den Ausgang zu finden, und auf dem Weg dahin einige Fragen beantworten.









Links oder rechts? War ich hier nicht schonmal? So ein Maislabyrinth kann die Orientierungsfähigkeit ganz schön auf die Probe stellen. Darin liegt aber auch der Reiz dieser Freizeitaktivität, die in diesem Jahr wieder in Harthausen geboten wird.