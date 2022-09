1 Die Betreiber der Riesenrutschbahn im Poppeltal sind zufrieden mit der laufenden Saison, die viele neue Gesichter ins Obere Enztal brachte. Foto: Stadler

Enzklösterle-Poppeltal - Noch bis Ende Oktober ist die Riesenrutschbahn im Poppeltal täglich, außer montags, bei trockenem Wetter geöffnet und lädt auf die Sommerbobbahn mit angegliedertem Vergnügungspark ein. Rückblickend auf die im März begonnene Saison, weitgehend ohne coronabedingte Einschränkungen, zeigt sich Familie Wittmann zufrieden.

"Viele Menschen lernen ihr Heimatland Deutschland wieder zu schätzen", so die Erfahrung von Karl Wittmann mit Blick auf die vergangenen Monate an der Riesenrutschbahn mit Gästen aus ganz Deutschland und darüber hinaus. Zusammen mit seiner Frau Elvira und den Kindern betreiben sie den Vergnügungspark mit Sommerbobbahn im Poppeltal.

Von Umleitung profitiert

In diesem Jahr durften sie, bedingt durch die Sperrung der Bundesstraße B 294 und der Umleitungsstrecke durchs Poppeltal, viele neue Gäste im Erlebnispark willkommen heißen. "Nette Menschen von überall her", fasst Karl Wittmann den Kreis derer zusammen, die sich auf der Riesenrutschbahn und den zahlreichen Attraktionen im Vergnügungspark tummelten. Norddeutsche und holländische Gäste zählten ebenso dazu wie Menschen aus Frankreich, Italien, Spanien und Griechenland. An den extrem heißen Tagen begann der Ansturm auf die Bobbahn allerdings erst am Spätnachmittag, wenn die Mittagshitze erträglicher wurde. Insgesamt gab es in diesem Jahr weniger Ausfalltage, so Wittmann und glücklicherweise auch keine Unfälle. Gerade an heißen Tagen besteht in den sich erhitzenden Edelstahlwannen, in denen die Bobs ins Tal sausen, die Gefahr, sich zu verbrennen, stellte Wittmann fest. Gut angenommen wurde von den Gästen das Bewirtungszelt mit integriertem Toilettenbereich. Gäste sind hier sowohl gegen Hitze als auch bei Regen geschützt.

Bis Ende Oktober geöffnet

Der Park bleibt noch bis Ende Oktober geöffnet, auch am Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober, der in diesem Jahr auf einen Montag fällt. Üblicherweise ist montags Ruhetag, an allen anderen Wochentagen öffnet der Park bei trockenem Wetter zwischen 10 und 18 Uhr. Ab November beginnt dann die viermonatige Winterpause und im Hause Wittmann starten die erst dann wieder möglichen Renovierungsarbeiten. Beispielsweise muss ein Zaun erneuert werden, auch am Lift, der die Rodler mit Blick ins Tal rund 600 Meter nach oben schleppt, sind Arbeiten erforderlich.

Für das kommende Jahr plant Familie Wittmann wieder Neues. Karl Wittmann verrät, dass er zusammen mit der bekannten Artistenfamilie Traber eine gemeinsame Aktion ins Auge gefasst hat. Einmalig soll eine sensationelle Fahrt in luftiger Höhe über eine 700 Meter lange Verbindung stattfinden, die bislang allerdings noch nicht genehmigt ist. Dabei will er selbst gegen einen Hochseilartisten aus der mit ihm befreundeten Familie antreten. Wie das genau aussehen wird, wird Karl Wittmann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn alles organisiert ist, bekanntgeben. Bis dahin heißt es abwarten und hoffen, dass das einmalige und sensationelle Vorhaben von Behördenseite genehmigt werde.