Attraktion in Donaueschingen: Kunst an der Donauquelle zeigt Müll als Mahnung

Ungewöhnliche Exponate haben neben dem künstlerischen einen ernsten Hintergrund. Sie thematisieren die Verschmutzung des Flusses durch Müll.
Es ist ein ungewohnter Anblick rund um Donaueschingens wohl bekannteste Attraktion: Ein altes Feuerzeug, ein Kugelschreiber, diverse Plastik-Verpackungen und sogar das Rad eines Kinderwagens liegen an der Donauquelle. Hat hier jemand einen Mülleimer ausgeleert? Nein, der Müll, der dieser Tage an der Quelle zu finden ist, ist dort ganz bewusst platziert worden, und zwar in Form von Kunstwerken.