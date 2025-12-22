Attentat in Moskau: Russischer General bei Explosion von Autobombe getötet

1 Ein Ermittler bei der Arbeit am Tatort. Foto: Uncredited/Investigative Committ/Uncredited In Moskau explodiert eine Autobombe. Fanil Sarwarow, Mitglied des russischen Generalstabs, stirbt. Russische Ermittler sprechen von Verbindungen zu „ukrainischen Spezialeinheiten“.







Bei der Explosion einer Autobombe in Moskau ist nach Angaben der Ermittler ein hochrangiges Mitglied des russischen Generalstabs getötet worden. Eine Untersuchung wegen des „Mordes“ an Generalleutnant Fanil Sarwarow sei eingeleitet worden, erklärte der russische Ermittlungsausschuss für schwere Straftaten am Montag. Eine der untersuchten Spuren deute auf Verbindungen zu „ukrainischen Spezialeinheiten“ hin.