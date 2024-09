Attentat auf Donald Trump: Polizei: Secret Service hat auf Verdächtigen geschossen

1 Tatortfahrzeuge der Polizei sind am Trump International Golf Club zu sehen, nachdem die Polizei das Gebiet abgesperrt hat. Foto: dpa/Terry Renna

Was die Behörden schildern, klingt, als wäre Trump in ernsthafter Gefahr gewesen. Ein Mann mit Sturmgewehr war nur wenige Hundert Meter entfernt, als der Secret Service ihn aufspürte.









Nach dem mutmaßlich versuchten Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump haben die Behörden weitere Details bekanntgegeben. Der Secret Service habe auf den Verdächtigen am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida geschossen, sagte Sprecher Rafael Barros. Der bewaffnete Mann habe sich an der Grundstücksgrenze zu Trumps Golfklub aufgehalten und sei im Anschluss geflohen.