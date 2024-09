Zwei Verletzte nach Streit in Albstädter Kneipe

1 Mit einem Bierglas zugeschlagen hat ein 70-Jähriger in Albstadt. (Symbolfoto) Foto: Shutterstock

Bei einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte in Albstadt-Tailfingen sind zwei Männer verletzt worden. Beide Beteiligte standen laut Polizei unter Alkohol.









Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Dienstagabend in einer Kneipe in Tailfingen gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen hervor.