In Tübingen hat ein 15-Jähriger einen Mitschüler brutal mit einem Fahrradkettenschloss attackiert. Am Ende gibt es mehrere Verletzte. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einer brutalen Attacke auf einen Mitschüler in Tübingen ermitteln die Staatsanwaltschaft und das Kriminalkommissariat gegen einen 15-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Nach aktuellem Erkenntnisstand soll der Jugendliche laut Polizei am vergangenen Mittwoch sein 19-jähriges Opfer nach einem Streit in der Schule zum Tübinger Bahnhof bestellt haben, um dort den Konflikt fortzuführen. Am Treffpunkt soll dann der 15-Jährige, der sich in Begleitung weiterer Personen fand, gegen 13 Uhr brutal mit einem Fahrradkettenschloss auf seinen Kontrahenten eingeschlagen und erheblich am Kopf verletzt haben.

Polizei sucht Zeugen

Nachdem der 19-Jährige dem mutmaßlichen Angreifer die Tatwaffe entreißen konnte, soll er seinerseits damit auf den 15-Jährigen eingeschlagen haben, bevor dieser mitsamt seinen Begleitern flüchtete. Der 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt und in eine Klinik eingeliefert, die er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Auch ein 18-jähriger Freund des Opfers wurde bei der Attacke leicht verletzt.

Der mutmaßliche Täter konnte von der Polizei noch am selben Tag an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden – auch er trug bei der Auseinandersetzung erhebliche Verletzungen davon, die in einer Klinik behandelt werden mussten.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung und zum möglicherweise auch strafrechtlich relevanten Verhalten der weiteren Beteiligten dauern noch an. Zeugen, die das Geschehen an der Poststraße mitbekommen haben, sollen sich an die Polizei wenden (07071/972-1400).