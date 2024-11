1 Am Friedrichsplatz kam es zu einer Attacke auf einen Busfahrer (Symbolbild). Foto: Otto

An einer Bushaltestelle am Friedrichsplatz in Rottweil ist es am Donnerstag gegen 18.30 Uhr zu einer Körperverletzung von einem Fahrgast an einem Busfahrer gekommen.

Aus dem Bus verwiesen Der 50-jährige Busfahrer verwies den 46-jährigen Fahrgast laut Polizeimitteilung an der Haltestelle Friedrichsplatz des Busses. Auslöser hierfür war das ausfällige Benehmen des Fahrgastes im Bus. Vor dem Bus entwickelte sich dann ein Streit zwischen den beiden, in dessen Verlauf der Alkoholisierte dem Busfahrer ins Gesicht schlug und dann abhaute. Lesen Sie auch Wenige Minuten später konnte die Polizei den Mann festnehmen. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.