Attacke in Mannheim: Messerangriff: Mediziner sagen aus

1 Der Islamkritiker Michael Stürzenberger wurde bei der Messerattacke in Mannheim verletzt. Foto: dpa/Markus Scholz

Im Verfahren zu dem Messerangriff auf dem Marktplatz in Mannheim haben nun ein Oberarzt und eine Rechtsmedizinerin ausgesagt.









Im Verfahren zum Messerangriff auf dem Marktplatz in Mannheim sagten jetzt zwei Mediziner aus: Der Oberarzt der BG Klinik in Ludwigsburg, der den durch Stiche verletzten Islamkritiker Michael Stürzenberger operierte. Und die Rechtsmedizinerin, die im Sommer 2024 das mutmaßliche Anschlagsopfer im Hinblick auf die Schwere seiner Verletzungen begutachtete. Bei der Attacke am 31. Mai 2024 war der 29 Jahre Polizeihauptkommissar Rouven Laur verletzt worden. Zwei Tage später verstarb er an den Folgen der beiden Messerstiche.