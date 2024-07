Attacke in Freiburg

1 In Freiburg hat ein Mann einen anderen Mann mit einem Messer verletzt. (Symbolfoto) Foto: Soeren Stache/dpa

Ein Mann wurde in einer Flüchtlingsunterkunft in Freiburg nach einem Angriff mit einem Messer schwer verletzt. Die Freiburger Polizei sucht nach Zeugen.









Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Freitagnachmittag, 19. Juli, gegen 17.10 Uhr auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft in der Bissierstraße in Freiburg gekommen. Ein 48-Jähriger hat seinen 38-jährigen Kontrahenten mit einem Messer schwer verletzt.