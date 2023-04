1 Ein junger Insasse der JVA Rottenburg soll einen Mitinsassen schwer verletzt haben. Der Angeklagte beteuert, in Notwehr gehandelt zu haben. Foto: stock.adobe.com/Ekkehard

Ein Insasse der JVA Rottenburg soll seinen Mitinsassen ohne sichtlichen Grund attackiert und schwer verletzt haben. Nun wurde der Fall im Amtsgericht behandelt.









Es ist ein Fall, den man nicht alle Tage im Amtsgericht Rottenburg erlebt. Der junge Angeklagte sitzt neben seinem Pflichtverteidiger, seine Hände mit Handschellen gefesselt. Zwei Vollzugsbeamte der JVA Rottenburg sitzen nur wenige Meter entfernt und lassen ihn nicht aus den Augen.

Die Sicherheitsvorkehrungen entsprechen der Härte des Vorwurfs: schwere Körperverletzung. Der knapp 25-Jährige, der in der JVA eine längere Strafe absitzt, soll seinen Mitinsassen mit Schlägen ins Gesicht schwer verletzt haben.

Die eigentliche Tat streitet der Mann – der ohne Frage kein leichtes Leben gehabt hatte , auch vor seiner Inhaftierung – auch nicht ab. Stattdessen beteuert er, dass es sich, aus seiner Sicht, um Notwehr sowie eine Tat im Affekt gehandelt habe. Sein Mitinsasse habe ihn zuerst angegangen, ihn provoziert, in den Worten des Angeklagten eine „große Fresse gehabt“ und mit einer Backpfeife auf die Wange des Angeklagten den ersten Schlag gesetzt.

Das Opfer fordert 15.000 Euro Schmerzensgeld von dem Angeklagten

Doch die Beschreibung des Tathergangs aus Sicht des Opfers und Adhäsionsklägers, der für seine erlittenen Schäden ein Schmerzensgeld von 15.000 Euro fordert, sah freilich ganz anders aus. Demnach habe der Angeklagte ihn bereits zuvor aggressiv angegangen und ihm verbal gedroht, ihm einen Bodycheck mit den Schultern verpasst und ihn schubsend angegangen.

Erst nach diesen Handlungen habe er dem Angeklagten eine Ohrfeige verpasst, woraufhin dieser ihn mehrfach ins Gesicht geschlagen habe, bis ein dritter Insasse die beiden getrennt habe. Kurz darauf habe der Angeklagte ihn jedoch wieder am Pullover gepackt und ihn ins Gesicht geschlagen.

Brüche in Nase und Jochbein

Dabei – soweit belegen es auch medizinische Gutachten – hatte das Opfer Brüche in der Nase und dem Jochbein davongetragen, die operiert werden mussten und von denen er noch jetzt, Monate nach der Tat, die sich im Sommer des vergangenen Jahres abspielte, Folgen spürt.

Die Aufarbeitung des Tathergangs bildete demnach das Zentrum der Verhandlung. Als Zeugen waren neben dem Opfer auch zwei weitere Insassen geladen, darunter derjenige, der damals die beiden getrennt hatte, sowie der Polizeibeamte, bei dem damals die Anzeige wegen schwerer Körperverletzung aufgegeben wurde.

Dass der Angeklagte ein Problem mit der Bändigung seiner Aggressionen hat, zeigte sich schnell. Machte er am Anfang noch den Eindruck eines jungen Mannes, der möglicherweise einen Fehler gemacht hatte, aber darum bemüht ist, sich anständig zu präsentieren, so schwang schnell die Stimmung, als das Opfer vorgeladen wurde.

Richterin mahnt zur Ruhe

Kaum, dass dieser seine Sicht des Vorfalls schilderte, begann der Angeklagte, ihn regelmäßig zu unterbrechen, ihm wiederholt vorzuwerfen, dass er lügen würde und sich über Aspekte der Geschichte lustig zu machen. Mehrmals musste die Richterin, die mit ihm sehr geduldig und verständnisvoll umgegangen war, den Angeklagten zur Ruhe ordnen.

Auch das immense Vorstrafenregister sprach gegen den Angeklagten: Diebstahl, Körperverletzung und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz – in Rottenburg sitzt er derzeit eine mehrjährige Haftstrafe wegen Körperverletzung in Tateinheit mit sexueller Nötigung und Freiheitsberaubung.

Auch die Aussagen der Zeugen malten kein anderes Bild. So blieb der Richterin nach der Beweisaufnahme nichts übrig, als ihn für seine Tat zu weiteren acht Monaten ohne Bewährung zu verurteilen. Zudem muss der Angeklagte die Kosten des Verfahrens tragen und dem Opfer 7500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Zuletzt gab sie dem Mann den Rat, sich ernsthaft Hilfe zu suchen, um seine Emotionen in den Griff zu bekommen, was dieser zumindest in dem Moment auch kleinlaut bestätigte.