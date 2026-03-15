Attacke auf Passanten: Messerattacke in Linz - Verdächtiger kündigte Amoklauf an

1 Der tödlichen Messerattacke in Linz waren ein Streit und eine Amokdrohung vorausgegangen. Foto: Fotokerschi / Werner Kerschbaumm/APA/dpa Die Frau des Verdächtigen warnte die Polizei: Ihr Mann habe mit einem Amoklauf gedroht. Noch während der Suche kommt es in der Linzer Innenstadt zu einer Bluttat. Ein 26-jähriger Afghane stirbt.







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Linz - Vor der tödlichen Messerattacke im österreichischen Linz hat der Verdächtige gegenüber seiner Frau einen Amoklauf angekündigt. Das Motiv für den angekündigten Amoklauf sei aber nicht politisch gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Frau habe den 34-Jährigen bei der Polizei angezeigt, die daraufhin nach dem Mann fahndete. Während der Suche nach dem 34-Jährigen kam es zu der Messerattacke. Dabei wurden ein 26 Jahre alter Afghane getötet und ein 24-jähriger Landsmann schwer verletzt.