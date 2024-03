1 Die Polizei erhielt die Information von einem Zeugen. Foto: imago/Michael Gstettenbauer

Wochen vor dem Messerangriff auf zwei Grundschüler in Duisburg soll die Polizei in Bayern Hinweise auf Mordpläne des Verdächtigen gehabt haben. Nun wird geprüft, ob die Ermittler Fehler gemacht haben.









Link kopiert



Schon mehrere Wochen vor dem Messerangriff auf zwei Grundschulkinder in Duisburg soll die Polizei Hinweise auf Mordpläne des Verdächtigen gehabt haben. Ein Zeuge habe sich am 8. Januar bei der Polizei im bayerischen Straubing gemeldet, weil ein Bekannter eines ihm nicht persönlich bekannten Mannes in einem Chat auf der Plattform Discord für September 2024 einen „Mordanschlag“angekündigt bekommen habe. Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des nordrhein-westfälischen Justizministeriums an den Rechtsausschuss des Landtags in Düsseldorf hervor.