Durchsuchungen in Balingen Polizeipanzer bei Drogenrazzia eingesetzt

Bei einer Drogenrazzia hat die Polizei 20 Objekte in Essen, Mülheim, Kleve in Nordrhein-Westfalen und in Balingen im Zollernalbkreis durchsucht. Die Maßnahmen erfolgten am Mittwoch im Auftrag der Staatsanwaltschaft Essen, wie ein Polizeisprecher sagte.