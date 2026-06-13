1 Taylor Fritz kämpft in Stuttgart um den Titel. Foto: Marijan Murat/dpa Taylor Fritz zieht erneut ins Endspiel des Tennisturniers in Stuttgart ein. Sein Gegner kommt entweder auch aus den USA oder aus Tschechien.







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Stuttgart - Taylor Fritz' Hoffnung auf die Titelverteidigung beim Tennisturnier in Stuttgart lebt. Beim 6:4, 6:4 im Halbfinale gegen Alexander Bublik aus Kasachstan bewies der US-Amerikaner einmal mehr seine Qualitäten auf Rasen. Zugleich unterstrich Fritz seine Form mit Blick auf das nächste Highlight im Kalender: das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ab Ende Juni.